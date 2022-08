“Celentano se n’è andato”, tutta la verità dietro l’ultimo sconvolgente annuncio

“Celentano se n’è andato per sempre”. Arriva l’ultimo annuncio sconvolgente che lascia di stucco tutti. Scopriamo la verità dietro la drammatica rivelazione.

Celentano se n’è andato poche ore fa, è morto. L’annuncio della sua scomparsa lascia l’Italia in lacrime. Ecco la verità dietro questo sconvolgente comunicato.

Adriano Celentano, il web preoccupato per il famoso cantante

Tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano vi è certamente anche Adriano Celentano. L’Italia può contare tantissimi professionisti di grande talento e nella scuderia della discografia del nostro bel Paese, il marito di Claudia Mori occupa sicuramente i primi posti.

Lui, che non è un semplice cantante ma anche un filosofo della TV, così come è stato definito da alcuni giornalisti televisivi, utilizza i social, in particolare il suo profilo Instagram, come strumento per esprimere le sue idee politiche, per fare riflessioni e parlare a cuore aperto con il pubblico.

A proposito del pubblico, proprio quest’ultimo è rimasto sconvolto dall’annuncio di poche ore fa “Celentano è scomparso, è morto”. Che cosa è accaduto al famoso cantante tanto amato dai telespettatori? Ecco tutta la verità dietro la sconvolgente notizia che ha lasciato l’Italia in lacrime e i suoi fan distrutti.

“Celentano è morto”, l’Italia sconvolta

“Celentano è morto”. Per un momento il cuore dei suoi fan si è fermato e l’Italia è rimasta a bocca aperta. Che cosa è successo al marito di Claudia Mori? Com’è possibile che sia scomparso così, all’improvviso lasciando tutti in una valle di lacrime?

In realtà si tratta di nient’altro che di una fake news, una notizia falsa pubblicata da un sito di click-bait che ha annunciato la morte di Celentano. I click-bait, noti anche come “articoli acchiappa like”, sono per l’appunto delle notizie che vengono pubblicate con titoli eclatanti ma falsi o comunque fuorvianti, solo per portare il lettore ad aprire l’articolo del proprio portale e guadagnare.

Ciò è successo anche nel caso del cantante amatissimo. Un noto sito di click-bait ha pubblicato un ambiguo titolo: “Celentano è morto”, facendo spaventare i fan che per conoscere le cause della scomparsa del famoso cantante italiano hanno aperto l’articolo e, sorpresa, si sono ritrovati un contenuto completamente diverso da quanto annunciava il titolo.

Tutta la verità dietro l’annuncio sconvolgente sul cantante

Celentano è morto davvero ma non si tratta del cantante italiano bensì di un giovane imprenditore di 39 anni, Carmine Celentano, che è deceduto a seguito di un incidente stradale, era sulla sua moto che si è schiantata dritta contro un camion quando ha perso la vita.

Dunque la drammatica notizia non ha nulla a che fare con il cantante che non è la prima volta che si è ritrovato al centro di questa bufera mediatica. Solo qualche mese fa, più precisamente ad aprile, si era diffusa nuovamente la notizia della sua morte. Celentano non si è mai esposto su questa questione, non ha commentato né creato confusione social.

Certo è che questo portale che ha pubblicato l’articolo click-bait, con questo titolo ambiguo, ha fatto spaventare tutta Italia. Sebbene la notizia della morte di Carmine Celentano sia un’altra terribile pagina di cronaca nera della nostra Italia, il cantante sta benissimo, è vivo e vegeto e in ottima forma.

Gli italiani potranno ancora continuare ad ascoltare la sua meravigliosa voce e a leggere le sue profonde riflessioni che infiammano i social e che rendono il web un luogo non soltanto di divertimento ma anche di commenti personali e pensieri da condividere.