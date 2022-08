Addio muffa dalla guarnizione della lavatrice, il potentissimo rimedio casalingo: come nuova

Ecco che vi sveliamo come rimuovere la muffa dalla guarnizione della lavatrice con un rimedio naturale, che forse non conoscevi.

Ci sono tanti modi per pulire i bordi della lavatrice; ne esiste uno che possiamo definire il miglior metodo per rimuovere quelle fastidiosissime macchie di muffa. Scopriamolo insieme.

Come pulire la lavatrice

Se la tua lavatrice è sporca e la sua gomma ha dei punti neri, questo articolo fa per te! Perché ti mostriamo i metodi casalinghi più veloci ed efficaci per pulire la muffa che si accumula nella lavatrice, soprattutto nella sua gomma.

Una lavatrice sporca all’interno non pulisce bene i vestiti ed emette cattivi odori. È anche possibile che, a un certo punto, smetta di funzionare correttamente o si blocchi. Per evitare che ciò accada, è molto importante pulire l’interno della lavatrice e, in particolare, imparare a rimuovere la muffa che si forma sulla gomma della lavatrice e su altri componenti come il suo filtro, il suo tamburo o la sua scatola.

Per effettuare questa pulizia può rivelarsi utile avere a portata di mano i seguenti prodotti: candeggina, ammoniaca liquida, aceto o sapone.

In particolare, la candeggina è molto efficace per eliminare la muffa e prevenirne la ricomparsa. Inoltre, è un prodotto per la pulizia economico che puoi utilizzare nel seguente modo: immergi un panno per la pulizia nella candeggina e adagialo sulla superficie interna della gomma della lavatrice;

lascia agire la candeggina per 10-20 minuti. Trascorso il tempo, togliere lo straccio imbevuto di candeggina, sciacquarlo e immergerlo nuovamente in candeggina pura. È ora di strofinare. Vedrai come le macchie di muffa escono più facilmente.

Ecco che di seguito vi sveliamo come usare il miglior ingrediente casalingo per la rimozione della muffa della vostra lavatrice.

Ecco l’ingrediente casalingo miracoloso contro la muffa

Un’alternativa alla candeggina è fare un detergente casalingo molto potente con 1/4 di tazza di succo di limone naturale, più un bicchiere di acqua ossigenata e due litri di acqua.

Indossa guanti e mascherina prima di procedere: Spruzzare il prodotto su tutta la superficie della gomma. Fallo anche nelle zone dove non vedi i funghi. In questo modo, ti assicuri di eliminare eventuali spore fungine. Lascia riposare la miscela per 5-8 minuti.

Trascorso questo tempo, utilizzare un panno imbevuto di acqua calda per rimuovere i residui di muffa. Noterai come macchia un colore nero. Se vedete che lo stampo all’inizio non esce, usate il lato ruvido di una spugna per rimuovere lo stampo più aderente. Infine, sciacquate la gomma con acqua saponata, asciugate bene con un panno pulito e, come nel caso precedente, lasciate aperto lo sportello della lavatrice.

E voi conoscevate questo rimedio casalingo davvero efficace contro la muffa? Fateci sapere se funziona con le macchie da funghi più ostinate della vostra lavatrice!