Addio base del wc ammuffita, altro che silicone: ne basta un pizzico per farla risplendere

Uno dei compiti più ardui è senza dubbio la pulizia del bagno. Uno dei problemi più comuni è proprio il calcare che si accumula alla base del wc, che può trasformarsi in muffa, per via del continuo passaggio d’acqua. Come possiamo risolvere? Scopriamo di più.

Uno dei problemi più comuni e più difficili è proprio il calcare che si accumula nella zona della cucina e del bagno per via del passaggio d’acqua. Uno dei posti nascosti dove il calcare si nasconde è proprio alla base del wc. Ma per eliminarlo e igienizzare il punto interessato, ci sono diverse soluzioni che non tutti conoscono.

La più invasiva e più conosciuta è l’utilizzo del silicone, che non sempre risolve interamente il problema. In pochi sanno che esistono degli ingredienti naturali e casalinghi che possono aiutarvi: scopriamo di più.

Base del wc ammuffita: come fare

Ci sono degli ingredienti naturali che potrete trovare nelle vostre case molto facilmente, per eliminare il calcare alla base del wc. Uno di questi è proprio l’acido citrico, utilizzato comunemente per eliminare le incrostazioni di calcare e muffa. Basterà usare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e vaporizzare il tutto in un flacone spray.

Un’altra soluzione molto efficace, è l’aceto, il sapone di Marsiglia, acqua ossigenata e succo di limone, dei componenti tipici per la pulizia quotidiana del bagno. Ma a far la differenza è il bicarbonato di sodio, basterà realizzare una pasta densa con un pizzico di bicarbonato e acqua quanto basta.

Spalmare il gel creato, sulla parte interessata, lasciare agire per un po’ di minuti e infine strofinare con un panno pulito. Ma esiste anche un altro metodo molto efficace: scopriamo di più.

Il rimedio efficace: brillante e pulito in poche mosse

Esiste anche un altro rimedio super efficace e semplice, si chiama il metodo della pezza. Dovrete utilizzare uno degli ingredienti elencati precedentemente e spalmarlo con un panno in microfibra bagnato. Adagiare la pezza intorno al cerchio alla base del water per una ventina di minuti. Infine, basterà strofinare e lo sporco si eliminerà in un attimo.

Ma prima di utilizzare ogni ingrediente, vi consigliamo di fare una prova in un punto strategico non visibile. Sarà necessario questa piccola operazione, per non rischiare di danneggiare il materiale della parte interessata.

Inoltre, per la pulizia del bagno sarà importante anche mantenere un buon odore all’interno del WC. Dovrete solamente sciogliere il lievito di birra in mezzo bicchiere d’acqua. Infine, lasciate agire il composto per un’intera notte e la mattina dovrete solamente tirare lo sciacquone. Grazie a tutti questi trucchi, potrete ottenere dei risultati davvero incredibili.