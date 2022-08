Uova, NON devi buttare i gusci: li puoi utilizzare ogni giorno così | Valgono oro

Delle uova mangiamo quasi tutto, sia il tuorlo e l’albumina, ma non il guscio e la pellicina interna che riveste l’uovo.

Tuttavia le parti che scartiamo possono avere un diverso utilizzo che non si penserebbe mai.

Uova, perché non si devono gettare i gusci

Quando il riciclo è una pratica seguita anche per risparmio economico che se ne può derivare, oltre che per i benefici al pianeta, i gusci delle uova, possono essere utilizzati nel giardinaggio.

Ma oltre a questa funzione di “riciclo ambientale” i gusci delle uova vanterebbero delle proprietà medicamentose e rigeneranti.

Ad affermarlo è una specialista in Scienza dell’alimentazione che ha parlato di come nell’uovo, esattamente nella cuticola che lo riveste e nel guscio siano contenute sostanze benefiche quali: cheratina, collagene ed elastina, acido ialuronico, glucosamina e condroitina.

Si tratta di sostanze che a contatto con la pelle sono in grado di fornire uno stimolo alla rigenerazione cellulare. Dunque un sostegno a che avvenga una più rapida riparazione dei tessuti, attraverso la formazione di nuovo tessuto connettivo.

Questa sottile membrana fornirebbe un valido aiuto nel curare delle lesioni superficiali.

Del guscio dell’uovo si è già detto del suo uso come fertilizzante naturale.

Ma in modo sorprendente può essere impiegato anche farne degli scrub per il viso, sfruttando le sue proprietà rigeneratrici per la creazione di creme per le irritazioni della pelle o addirittura delle maschere nutrienti.

Dal dentifricio all’integratore alimentare

La versatilità del guscio d’uovo va anche oltre. Questo sottilissimo guscio che gettiamo ogni volta che prepariamo una frittata, può essere impiegato anche in dentifrici e come integratore alimentare.

Il guscio d’uovo è una naturale fonte di carbonato di calcio. Ne costituisce il 95%, oltre che di elementi importanti pe una corretta crescita dello scheletro di: magnesio, sodio, potassio, zinco e rame. Tutte sostanze che aiutano nella prevenzione dell’osteoporosi. Inoltre si avrebbero sotto controllo i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna.

Per l’esperta nutrizionista il guscio d’uovo, o meglio la polvere ottenuta con la frantumazione del guscio dell’uovo, se assunta nella misura di mezzo cucchiaio al giorno consentirebbe di ridurre i problemi di iperacidità e gastrite.

In sostanza mezzo guscio è in grado di apportare una quantità di calcio sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero di una persona adulta, che quantificata in 100 mg al giorno!

Prima di correre a frantumare i gusci delle uova che abbiamo in casa p bene ricordare che occorre porre molta attenzione che la polvere sia molto fine, in caso contrario rischiamo di irritare l’apparato digerente e la gola.

Inoltre non bisogna dimenticare di disinfettare i gusci prima di renderli una polvere, per non correr il rischio di assumere batteri, come la salmonella. Ultimo se si vuole utilizzare la polvere di guscio è sempre meglio parlarne con il proprio medico.