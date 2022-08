Torta 1 mela, morbida e profumata ha poche calorie | Leva anche lei il “medico di torno”

Profumata e con poche calorie, la torta 1 mela promette di essere morbida e gustosa, ma senza essere un attentato alla linea. Solo 170 calorie a fetta!

Con soli 15 minuti di preparazione è pronta una torta perfetta per la colazione, morbida e light. Una vera delizia!

Le torte non sono famose per aiutarci a tenere la linea, a causa del loro lato tutt’altro che leggero. Gli ingredienti solitamente sono burro, farina, panna, latte, zucchero, uova.

E che dire dell’amato cioccolato! Chi sa resistere a tante dolci tentazioni? Sì, le torte sono dei veri pesi massimi della pasticceria, che non sempre fanno bene alla nostra figura.

Combinare le due cose, voglia di dolce e di linea a volte ci mette di fronte a delle dure scelte. Tuttavia alcune torte, come la Torta 1 mela, cambia la prospettiva e non ci costringe a rinunciare o vivere ‘insani sensi di colpa’.

La mela è uno dei frutti che maggiormente vanno incontro ai consigli dei nutrizionisti, e con soli 40 minuti, possiamo fare una torta leggera e gustosa al tempo stesso. Vediamo cosa occorre e come procedere.

170 grammi di farina,

80 ml di latte,

60 ml di olio di semi,

60 grammi di marmellata di albicocche senza zucchero,

una mela,

un uovo,

30 grammi di dolcificante Stevia (oppure in alternativa 60 gr di zucchero normale),

8 gr di lievito in polvere,

la scorza grattugiata di un limone.

Iniziamo a preparare la nostra torta 1 mela, proprio da lei, dalla mela che andrà sbucciata e privata del suo torsolo interno.

Procediamo riducendola in fette sottili, che per non farle annerire saranno inumidite con il succo di limone, quindi per il momento le mettiamo via.

Prendiamo una capiente ciotola e rompiamo al suo interno l’uovo e uniamo la stevia o se lo preferite dello zucchero normale. Quindi utilizzando una semplice frusta manuale, sbattiamo insieme gli ingredienti.

Versiamo ora a filo l’olio, e aggiungiamo sia la scorza di limone che il latte, lavorando energicamente il tutto per fare amalgamare bene gli ingredienti.

Siamo pronti per unire, agli ingredienti appena lavorati, la farina e il lievito, ben setacciati che faremo incorporare piano piano, cosi da ottenere alla fine della lavorazione una consistenza vellutata e priva di grumi.

Dopo aver preso lo stampo di circa 25 cm, versiamo al suo interno l’impasto che abbiamo appena finito di lavorare con la frusta e livelliamo, utilizzando una spatola o un cucchiaio.

Infine aiutandoci con un cucchiaino bagnato, delicatamente prepariamo delle piccole conchette sulla superficie della torta 1 mela.

Ora delicatamente va inserito all’interno delle “conchette” appena create una piccola parte di marmellata. Al contempo, andranno messe tutte intorno alla marmellata, le sottili fettine di mela che erano state preparate e messe da parte.

Terminato di assemblare anche l’ultima fettina di mela mattiamo a cuocere in un forno la torta 1 mela, che avremo portato a 180 gradi per una cottura di circa 25 minuti.

Una volta passato il tempo di cottura, che possiamo verificare con il trucco dello stuzzicadenti.

Una volta sfornata la torta, aspettiamo che si sia freddata, per liberarla dallo stampo e dopo averla posta su un piatto da portata, possiamo passare alla decorazione finale, dando una generosa spolverata con dello zucchero a velo prima di servila in tavola.