Sossio Aruta, lieto annuncio da Uomini e Donne: “La famiglia si allarga” | Ursula felicissima

Splendida notizia per la famosissima coppia di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula annunciano l’impensabile, finalmente la famiglia si allarga. Ecco tutti i dettagli a riguardo: qual è il nome della nuova arrivata.

Dopo molti anni arriva finalmente una splendida notizia da parte della famosa coppia formatasi proprio all’interno del programma condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi, Uomini e Donne. La dama appunto ha preso parte al trono over del rinomato programma fin dal 2015, con il passare del tempo si è avvicinata a diversi uomini ma lui è stato colui che ha rubato definitivamente il cuore.

Il suo percorso all’interno del programma infatti è terminato orami da diversi anni, per la precisione nel 2019. I due hanno condiviso molto ed hanno affrontato diversi momenti insieme, gioie e dolori. La loro relazione appunto ha vissuto diversi alti e bassi, tanto che successivamente entrambi hanno deciso di prendere parte ad un altro programma della Mediaset, ovvero Temptation Island Vip.

Dove appunto si sono esposti incredibilmente ed hanno mostrato a tutto il pubblico le varie problematiche che entrambi hanno riscontrato, affrontandole e risolando i vari problemi insieme. Ad oggi sono una coppia felice e spensierata e tuttora hanno finalmente annunciato una splendida notizia.

Sossio Aruta e Ursula, finalmente una splendida notizia, la loro famiglia si allarga: ecco tutti i dettagli a riguardo

Dopo molti sforzi per ottenere una convivenza degna di nota i due, sono riusciti finalmente a trovare un punto d’incontro per ricominciare. Dopo la loro partecipazione al noto programma infatti, dove hanno vissuto un periodo di lontananza e tentazione, hanno coronato un sogno, ovvero di diventare genitori. Dal loto amore appunto è nata la piccola Bianca. Per la dama lei non è l’unica figlia poiché in passato è convolata a nozze con un altro uomo quando era solo una ragazza. Lei appunto è mamma di altri tre figli, ovvero Michele, Alessandro e Simone.

Il felice annuncio comunicato pubblicamente nelle ultime ore non porta di certo ad una sua gravidanza. Attualmente appunto Bianca è l’unica figlia nata dalla loro relazione. Si tratta appunto di sua nipote, ovvero la figlia del fratello e della cognata dell’ex dama. Marvin Bennardo e Alessia Bengiovanni hanno finalmente dato il benvenuto alla piccola Gaia, è così appunto che si chiama il loro terzogenita. A comunicarlo pubblicamente è proprio Ursula, la quale ha pubblicato una Instagram Stories con scritto: