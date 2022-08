Pasta, questa cuoce prima di tutte: pronta in 2 minuti | Risparmi un sacco in bolletta

La pasta è versatile e in più sa essere gustosa, ha molti benefici per la salute in quanto priva di colesterolo.

La pasta si presenta sotto tanti formati diversi, le possibilità di abbinamento delle paste sono innumerevoli, inoltre ci si può divertire molto a cambiare forma per ricette diverse.

Pasta, in 2 minuti è pronta

La verità è che ogni formato e tipo di pasta ha il suo tempo di cottura riportato sulla confezione. Secondo vari nutrizionisti mangiare la pasta fa anche bene all’intestino. Tuttavia occorre fare attenzione al tempo di cottura!

La pasta va cotta sempre “al dente”, perché l’amido viene assimilato più lentamente, in tal modo si evitano i gonfiori addominali.

Mangiare la pasta non solo non fa ingrassare, ma offre al nostro organismo notevoli benefici per la salute, ad esempio se consumata la sera ( in quantità minime), aiuta a distendersi prima di coricarsi.

La pasta è ricca di triptofano e vitamina B, utili per rilassare la mente e il corpo, ed è un ottimo alleato serale per combattere lo stress, soprattutto, o l’insonnia.

Gli italiani di qualsiasi regione hanno un abbiamo una relazione particolare con la pasta, è qualcosa che si rinnova con il passare delle generazioni.

Ma l’amore per la pasta ha varcato i confini del Bel Paese, tanto che non c’è nazione che non da le proprie ricette con gli spaghetti.

Ogni varietà si adatta ad un certo tipo di salsa, un classico esempio sono il pesto alla genovese con il basilico, che si sposa perfettamente con le linguine o il più romanesco bucatino alla matriciana.

Pasta dalla cottura rapida che fa risparmiare tempo e denaro

Alimenti come le uova rendono la pasta più consistente e nutriente. Mentre le verdure rendono la pasta un alimento più nutriente e gli danno colore. Attualmente vengono aggiunti integratori proteici come soia o latte. Di solito non è un alimento adatto ai celiaci, ma è incluso nelle opzioni vegetariane e vegane. La maggior parte delle tipologie di pasta suonerà familiare a molti, sia dal menu del ristorante che dai corridoi del supermercato.