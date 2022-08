“Mi ha tradita con una fan”, Nek: cuore in frantumi per la madre di sua figlia

Rivelazione del tutto inaspettata quella che coinvolge principalmente il noto cantante italiano Nek, proprio lui è caduto in tentazione ed ha tradito la madre di sua figlia. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta realmente e soprattuto quanto tutto questo è accaduto.

Lui ormai da innumerevoli anni è uno dei volti più amati dal pubblico italiano, fin dal suo esordio nel mondo della musica avvenuto ormai molti e molti anni fa lui ci ha sempre accompagnato in ogni nostra giornata. Sono numerosi i brani da lui stesso prodotti che hanno lasciato tutti noi con il fiato sospeso, uno di questi ad esempio è proprio Laura non C’è, quest’ultimo ha segnato proprio la storia di un’era.

Con il passare degli anni il noto cantante ha continuato ad ottenere un’incredibile visibilità e proprio per questo motivo il numero dei suoi fan ha continuato a crescere senza mai fermarsi. Proprio per questo motivo infatti i numerosi fan hanno iniziato ad interessarsi non solo alla sua carriera musicale e quindi alla sua professione nel mondo della musica, ma perfino alla sua vita privata e soprattutto sentimentale. Negli anni il noto cantante ha fatto innamorare molte donne, molte delle quali sono tuttora sue fan.

Ad oggi però il suo cuore è impegnato ma, nonostante questo, l’uomo ha comunque commesso un errore difficilmente perdonabile. Vediamo quindi nei dettagli di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto chi è l’antagonista della vicenda e quando quest’ultima è avvenuta.

Il noto cantante Nek tradisce sua inaspettatamente la madre di sua figlia: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni il famoso cantante ha fatto emozionare tutti noi giocando un ruolo fondamentale nella nostra quotidianità. Sono appunto molte le donne che negli anni si sono completamente e follemente innamorate di lui proprio per via delle sue doti canore. Per chi non lo sapesse però il noto cantante è sentimentalmente e severamente impegnato con la nota Patrizia Vacondio. La loro relazione va avanti ormai da innumerevoli anni. Pensate che entrambi hanno deciso di ufficializzare il loro rapporto nel 2006 dopo ben 10 anni insieme.

L’uno infatti è la dolce metà dell’altra e fin da subito sono apparsi completamente inseparabili. Pare però che fra loro vi sino stati dei momenti particolarmente difficili, i quali hanno rischiato di farli allontanare definitivamente.

Secondo quanto ammesso da lui stesso appunto durante varie interviste rilasciate ai vari giornali e come lui stesso ha riportato direttamente sui social. Molti anni fa appunto il noto cantane è caduto in tentazione ed ha tradito la madre di sua figlia con una fan. Successivamente però ha ammesso il suo errore ed ha chiesto perdono. Perdono concesso proprio da Patrizia, la quale ha deciso di mettere da parte ogni rancore per condurre nuovamente una vita felice insieme a lui.

“Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Faccio un mestiere che induce in tentazione. Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda. Mi si buttò addosso, piangendo, la coprii con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere e poi l’ho accompagnata fuori.”

Questo sono le parole da lui confessare a VanityFair dove ha poi confessato il tradimento. Ad oggi però lui appare pentito e distrutto al solo pensiero del suo comportamento.