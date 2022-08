Insalata di pasta alla Bruno Barbieri, l’ingrediente segreto che la rende saporitissima

By

D’estate non sempre si ha voglia di cucinare piatti elaborati e complessi, ma nessuno sa rinunciare a gustare un primo piatto freddo veloce, fresco e soprattutto leggero: l’insalata di pasta!

L’estate è la stagione per un piatto must soprattutto se la si prepara in modo semplice, che farà piacere alla linea! Insalata di pasta di Bruno Barbieri L‘insalata di pasta è un piatto anti-calura, gustoso e fresco, facilissimo da preparare e che si prepara in poco tempo. Non occorreranno più di 20 minuti al massimo. È talmente buona che possiamo anche servirla a buffet durante un aperi-cena. Il risultato finale sarà un piatto colorato, leggero e fresco che va mangiato freddo, per cui va preparato con un largo anticipo. Poi se la giornata è da trascorrere al mare è una ricetta perfetta. Un tocco per renderla ancora più speciale è seguendo le indicazioni dello chef Bruno Barbieri. Vediamo allora cosa ci consiglia lo chef multi stellato, di cosa dobbiamo dotarci e la sua preparazione passo passo.

Ingredienti

300 grammi di pasta ( a vostra scelta ma corta)

olio extra vergine di oliva

10 grammi basilico

10 grammi rucola

finocchietto fresco q.b.

salvia q.b.

maggiorana q.b.

una manciata di lupini

Preparazione dell’insalata di pasta

Per iniziare la nostra pasta fredda seguendo le indicazioni di Bruno Barbieri prepariamo un paio di ciotole di cui una più grande dove alla fine si dovranno assemblare tutti gli ingredienti.

Quindi riempiamo una pentola d’acqua che servirà per la cottura della pasta, che dovrà essere necessariamente corta, per cui via libera a penne, mezze maniche, farfalle o rigatoni.

Una volta messa a scaldare l’acqua iniziamo a tagliare con un coltello affilatole nostre erbe su di un tagliere tagliandole alla julienne, ovvero un modo di tagliare gli alimenti in maniera molto sottile.

Non si dovrà impiegare il frullatore o un mixer di alcun genere, per cui proseguiamo tagliando la rucola, la menta e il finocchietto, nonché proseguire lavorando anche sia salvia che maggiorana.

Una volta tagliato tutto puliamo i lupini che andranno dunque privati della loro buccia. Laviamo in maniera accurata i pomodorini e li affettiamo tagliandoli in quattro spicchi o a piacere a dadini.

Quindi dopo aver preso il Parmigiano, ma non occorre che sia eccessivamente stagionato grattugiamo e poi uniamo anche un filo d’ olio extravergine di oliva.

Infine uniamo anche il sale e lasciamo da parte, ma senza mettere nulla in frigo. Quindi mettiamo nella ciotola la paprika dolce in polvere, insieme al parmigiano al sale e al filo d’olio extravergine di oliva e aiutandoci con una forchetta mescoliamo il tutto fino a farne una fluida emulsione.

Questo sarà il condimento della pasta fredda. Una volta cotta la pasta scolata al dente va immediatamente gettata nella ciotola con le erbe, in quanto con il calore della pasta si cuoceranno leggermente.

Amalgamiamo bene e in modo che le erbe tagliate tagliate sottili si uniscano alla pasta rilasciando il loro aroma. Uniamo al tutto l’emulsione e mescoliamo delicatamente. Ed ecco pronta la pasta fredda come la farebbe in una delle sue ricette lo chef Bruno Barbieri.