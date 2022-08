“Ho la nausea solo al ricordo”, Antonella Clerici: per questo è finita con Eddy Martens

Dopo tanti anni è stato rivelato il motivo per cui la storia tra Antonella Clerici ed Eddie è terminata. Ecco la confessione.

Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive più amate di sempre che ha avuto un enorme popolarità negli anni 2000 grazie alla trasmissione La Prova del Cuoco che ha rivoluzionato il modo di portare il cibo in tv.

La donna, è tornata da un paio d’anni sulla Rai con una nuova trasmissione che ricorda proprio quella che l’ha resa così popolare. Si tratta di È sempre mezzogiorno che è pronta a tornare su Raiuno per la terza edizione.

Antonella Clerici e il motivo della separazione da Eddie

In questo contesto, Antonella Clerici ha modo di parlare con i suoi ospiti tra cui l’esperto gastronomico Lorenzo Biagiarelli, il panificatore Fulvio Marino, i vari cuochi che si avvicendano e la nutrizionista Evelina Flachi.

È proprio grazie all’esperta in alimentazione che Antonella Clerici ha conosciuto il suo nuovo compagno Vincenzo Garrone, dato che la donna aveva intenzione di fargli conoscere e per questo ha organizzato un incontro.

Adesso, Antonella è felice assieme al suo nuovo amore e spera un domani di poter andare a vivere in Normandia dove spesso passa le sue vacanze lontano dal clima torrido estivo dell’Italia che lei tanto detesta.

La donna, infatti, ha sempre confessato di voler lavorare un domani all’estero potendo farlo da lontano dato che ha espresso che quando sarà più in la con gli anni le piacerebbe lavorare dietro le quinte del mondo della televisione.

Antonella Clerici quindi, sembra aver ritrovato la felicità dopo la fine della storia d’amore con il suo storico ex Eddy Martens da cui ha avuto una figlia Maelle che vive con lei in Piemonte.

La conduttrice conobbe Eddy dopo un viaggio in Marocco e tra i due scattò subito la scintilla a tal punto che i due hanno deciso sin da subito di uscire allo scoperto e l’uomo si trasferì in Italia.

Adesso anche lui ha una nuova vita e vive a Bruxelles con Carmen Garrasco la sua nuova compagna e insieme gestiscono un’attività nel campo del barber shop e non sembra aver intenzione di tornare in Italia.

Questo perché Eddie ha rivelato in una passata intervista il motivo per cui lui e Antonella si sono sperati, confessando di essere rimasto molto deluso dagli Italiani e dall’accoglienza a lui rivolta.

Le parole dell’uomo

Sul settimanale Oggi, infatti, l’uomo ha confessato che la differenza d’età tra lui e la conduttrice di 13 anni più grande è stato uno dei problemi che hanno dovuto affrontare insieme.

Questo perché, in Italia, ci sono state molte critiche su questa questione, dato che spesso quando c’è un uomo più piccolo di una donna la relazione viene malvista in quanto non conforme con il concetto di coppia imposto dalla società, specie in quegli anni.

Inoltre, Eddy durante il periodo di permanenza in Italia, ha lavorato come autore televisivo e sembra che anche in quel contesto non sia andato tutto per il meglio e ha avuto dei problemi non indifferenti.

“Ho la nausea solo al ricordo”

ha dichiarato l’uomo parlando del clima che ha dovuto affrontare quando è rimasto in Italia e proprio queste difficoltà hanno influito sulla sua vita di coppia con la Clerici.

Per tutti questi motivi e per altri privati, i due hanno deciso di lasciarsi ed Eddy non ha nessuna nostalgia dell’Italia e degli italiani in quanto si è sentito spesso offeso ed umiliato senza una vera ragione.

L’unica cosa che gli manca davvero di questo paese è sua figlia Maelle che sta crescendo lontano da lui nonostante ogni tanto si vedono com’è giusto che sia e spera che un domani la ragazza possa decidere di andare a vivere con lui in Belgio quando diventerà maggiorenne.