“Ha le valigie fuori dalla porta”, Giovanna Civitillo tradita: salta fuori tutta la verità

Giovanna Civitillo ha ammesso la sua reazione dopo il tradimento di Amadeus. Ecco le sue parole.

Una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate degli ultimi tempi è quella formata da Amadeus e da Giovanna Civitillo che sono inseparabili a tal punto da aver un profilo Instagram di coppia.

I due sono quasi sempre assieme come abbiamo potuto vedere anche durante le ultime edizioni del Festival di Sanremo condotto da Amadeus che sarà nuovamente presentatore e direttore artistico delle edizioni 2013 e 2014.

Giovanna Civitillo e le parole sul tradimento

Giovanna è originaria della Campania, di Vico Equense e ha cominciato a lavorare in televisione come ballerina prendendo parte a programmi come Carramba! Che sorpresa, Domenica In e Beato tra le donne.

Nel 2003 approda a L’Eredità dove ricopre il ruolo de La Scossa, conquistando con i suoi movimenti il presentatore dell’epoca, il suo attuale marito Amadeus con il quale intraprende una relazione.

Il conduttore era sposato con Marisa Di Martino, la sua prima moglie da cui ha avuto il divorzio soltanto nel 2007, ma come spesso dichiarato e come riportato da yeslife.it, Giovanna non è stato il motivo della separazione tra i due.

Giovanna e Amadeus hanno anche un figlio José nato nel 2009 anno in cui si sono sposati con rito civile per poi dopo dieci anni celebrare il matrimonio in chiesa dopo tanti anni d’amore.

Per il conduttore si è trattato del secondo figlio, dato che dal suo precedente matrimonio, Amadeus ha avuto una bambina, adesso ragazza adulta, Alice estranea dal mondo dello spettacolo.

Diversamente da suo fratello José, che invece è apparso più volte in tv, anche in occasione del Festival di Sanremo, dove nell’ultima edizione è stato protagonista di un siparietto con Sabrina Ferilli.

L’attrice ha voluto farsi una foto con lui dichiarando che se non fosse per Josè che ha chiesto a suo padre di prenderla come co-conduttrice della serata finale, lei non sarebbe stata contatta dal conduttore.

Tra Amadeus e Giovanna le cose sembrano essere andate sempre per il meglio e i due si mostrano sempre affiatati e sembra non essere gelosi l’un dell’altro e non temere alcun tradimento.

Ma qualcosa sembra essere cambiato, dato che in un programma televisivo, Giovanna ha ammesso tutta la verità, lasciando senza parole sia il suo uomo che tutti i telespettatori che non si sarebbero mai aspettati una reazione del genere.

La confessione in tv

La coppia ad inizio anno è stata ospite del programma Il Filo Rosso, condotto da Paola Perego, ed è proprio qui che Giovanna ha lasciato senza parole tutto quanto il pubblico ammettendo la sua decisione.

Alla domanda di come reagirebbe se scoprisse che Amadeus la tradisce, la Civitillo ha dato una risposta che non lascia dubbi, mostrandosi molto decisa sul suo pensiero riguardo una scappatella.

“Se tu mi tradissi, lo vorrei sapere” – ha dichiarato la donna rivolgendosi a suo marito durante la trasmissione – “Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta”.

Dopo la sua affermazione, Amadeus dopo un attimo di ilarità ha affermato che anche lui non riuscirebbe a sopportare un tradimento e che anche il pensiero di tradire qualcuno non gli farebbe piacere.

Di conseguenza, il conduttore ha condiviso il pensiero della donna e dalle parole dette i fan possono stare tranquilli in quanto la coppia si ama come nessuno mai e vivono ogni giorno come se fosse il primo del loro amore.

In questi mesi, Amadeus è al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo e in questi giorni sta definendo gli ultimi dettagli per il cast di cantanti in gara che prenderà parte alla kermesse musicali.

E siamo convinti, che anche in questa nuova avventura, Giovanna sarà al fianco di suo marito per aiutarlo e sostenerlo in ogni sua scelta, come ha fatto anche per le edizioni precedenti.