Filo di nylon, perché lo stanno annodando tutti in balcone: risolve un comune problema

Avere un balcone, che sia piccolo o grande, è una grande fortuna. Non solo ci consente di godere della bellezza della vista ( quando c’è), ma anche di prendere un po’ di sole o, coltivare le nostre piante e i nostri fiori.

Nonostante i cambiamenti meteorologi, in Italia abbiamo la fortuna di godere ancora di un tempo piacevole.

Come allontanare gli animali dal terrazzo

Questo vuol dire che il nostro Paese è visitato da animali che volano e si arrampicano fino al nostro balcone e dal quale dobbiamo difenderci anche se in modo non invasivo. Corvi, gabbiani piccioni e parrocchetti, sono volatili che è facile si possano trovare appollaiati sulle ringhiere dei nostri balconi.

Se le rondini sono volatili stagionali, che preannunciano l’arrivo della primavera, molti altri, a cominciare dai gabbiani, lontani dal mare, hanno stabilito la loro residenza in città.

Si sono trasformati in animali opportunistici, che svolazzano indisturbati sui cassonetti che straripano di rifiuti.

È il caso dei parrocchetti verdi che si sono istallati a Roma e ,che ora si aggirano in migliaia riproducendosi rapidamente grazie anche al clima più tropicale della Città Eterna.

Possono essere piuttosto fastidiosi a, causa del rumore costante che producono e perché i loro escrementi sono molto abbondanti e possono essere una fonte importante di infezione, quindi se nidificano sui terrazzi devono essere allontanati il prima possibile.

Senza contare che non si può vivere il balcone serenamente per la loro costante presenza sul balcone.

L’odore ad esempio della naftalina potrebbe allontanare animali come i piccioni per un po’. Tuttavia, deve essere usato con attenzione per evitare possibili avvelenamenti.

Repellenti visivi: un filo di nylon sul balcone

Un’alternativa economica e meno tossica ai prodotti chimici è utilizzare dei repellenti contro i volatili. Sono quelli che vengono chiamati “repellenti visivi” che spaventano non solo i piccioni, ma anche altri volatili.

Si tratta di piccoli spaventapasseri, sotto forma di statuine a forma di gufo. Creeranno la sensazione che ci sia qualcun altro sulla terrazza, in giardino o sul tetto e non si avvicineranno. È il modo in cui si usa nei campi per tenerli lontani dai raccolti.

Gli uccelli hanno un’ottima memoria e amano tornare nei luoghi in cui trovano sicurezza e cibo nelle vicinanze. Quindi non lasciamo cibo in giro, ma neanche fonti d’acqua.