“Due bimbi”, tutti felici a casa Rodriguez: era da tanto tempo che Belen lo desiderava

Belen è finalmente riuscita a coronare il suo sogno con Stefano De Martino. Ecco quello che tutti quanti aspettavano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo la loro storia d’amore al meglio e lo stanno dimostrando dai video e dalle foto che pubblicano sui social confermando il ritorno della loro passione.

I fan della coppia sono rimasti commossi dopo aver visto un contenuto pubblicato dai due e poi fatto girare sul web e dalle fanpage dei due innamorati dato che è sempre stato il sogno della showgirl argentina.

Belen e Stefano: tutti felici per loro

Belen e Stefano, si sono conosciuti durante la fase serale dell’undicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi andato in onda nel 2012 periodo in cui Belen aveva la sua massima notorietà nel mondo della televisione italiana.

La Rodriguez fu chiamata da Maria De Filippi per prendere parte ad alcune coreografie come ballerina speciale ed esibirsi durante il serale del talent ed è proprio qui che conobbe Stefano De Martino.

Il ballerino era nel corpo di ballo del programma e tra una prova e l’altra la fiamma tra i due si è accesa a discapito dell’ex fidanzata di Stefano, la cantante Emma Marrone che ha vissuto il tradimento in diretta.

La cantante, infatti, era presente durante l’undicesima edizione in quanto gareggiava nel circuito Big, dove si è classificata seconda e ha cominciato a notare alcuni atteggiamenti tra i due.

Subito dopo, la storia tra Belen e Stefano è venuta allo scoperto e i due sono stati vittima di un’incidente in moto che ha impedito ad entrambi di continuare a prendere parte al programma, presentandosi in trasmissione zoppicanti e con i segni del sinistro stradale.

Dopo un anno, i due decidono di sposarsi nel 2013 dopo aver messo al mondo il loro primogenito Santiago e il loro matrimonio è stato filmato dalle telecamere di Verissimo che ne ha anche mandato in onda uno speciale.

Nel 2017 però i due decidono di separarsi e Belen intraprende una relazione con il campione di MotoGP, Andrea Iannone, che sembra adesso abbia una relazione con la cantante Elodie.

Dopo la fine della storia con Iannone, Belen è tornata tra le braccia di Stefano ma il loro nuovo rapporto è durato poco tempo e dopo la donna ha avuto una storia con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Da questa ultima relazione è nata la seconda figlia della showgirl, Luna Marì ma pochissimi mesi dopo la sua nascita, Belen e Antonino decidono di lasciarsi e la donna torna nuovamente assieme a Stefano.

In un’intervista, il ballerino e adesso conduttore di punta di Rai 2, dove nella nuova stagione televisiva sarà al timone di ben tre show sul canale Rai, ha dichiarato che tra lui e Belen la fiamma della passione non si è mai spenta.

Come due bimbi, era da anni che Belen attendeva di ritrovare la sua felicità

Per questo motivo, i due, si sono sempre ritrovati sapendo che ci sarebbero sempre stati l’uno per l’altro, dato anche il legame fortissimo dato dal fatto che assieme educano al meglio loro figlio Santiago.

Belen, subito dopo la nascita di Luna Marì è stata vista in compagnia di Stefano e dopo qualche tempo hanno confermato il ritorno di fiamma e il ballerino ha confessato che la seconda figlia della showgirl è per lui come una seconda figlia definendosi per lei uno zio in quanto non ha intenzione di sostituire in nessuno modo la figura di suo padre.

Tra l’altro tra Stefano e Antonino sembra esserci un bel rapporto e proprio Spinalbese in un’intervista ha dichiarato di sperare che tra la sua ex e il ballerino le cose possono durare per sempre e che sarebbe un bene per i bambini che avrebbero una famiglia fissa su cui fare affidamento.

In questi giorni, Belen e Stefano si sono molto divertiti prima di intraprendere ognuno i propri impegni lavorativi e in un filmato i due sono tornati adolescenti amoreggiando su di un gioco al parco simile ad un altalena.

Il filmato e le foto del loro momento spensierato hanno fatto il giro del web e molti utenti gli hanno definiti come “due bimbi” che mostrano tutta la loro felicità e la loro gioia dello stare insieme.

I due in questo modo vogliono dimostrare a tutti quanti che spesso ci si allontana per alcuni motivi ma poi ci si ritrova sempre quando è vero amore e per questo motivo non hanno tardato a confermare la notizia di un loro riavvicinamento.