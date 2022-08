Chanel Totti mammona, lo ‘screzio’ al pupone: l’eclatante gesto davanti agli occhi di tutti

Chanel Totti sembra aver fatto uno screzio nei confronti di suo padre prendendo parte di sua madre. Ecco il gesto che tutti quanti hanno notato.

Francesco Totti e Ilary Blasi, prima di comunicare la fine del loro matrimonio, avevano smentito qualche tempo prima ogni tipo di crisi matrimoniale per tutelare i loro figli dal caos mediatico.

Infatti, la priorità dei due è quella di non coinvolgere in nessun modo la loro prole in questa situazione dal punto di vista mediatico, ma indirettamente questo è accaduto specialmente da parte della secondogenita Chanel.

Chanel Totti e il gesto nei confronti di suo padre

Differentemente, il primogenito Cristian, sembra non essere stato coinvolto in nessun modo nella questione, anzi, sembra starsene tranquillo con la sua fidanzata e dopo la notizia ha continuato a concentrarsi sul calcio, facendo sponda tra Milano e Roma.

In molti sono in attesa di vederlo nuovamente in compagnia di papà Francesco nella tribuna dello Stadio Olimpico nelle partite in casa dell’AS Roma, come accaduto per la scorsa stagione calcistica, dove i due si sono fatti vedere spesso presso lo stadio della capitale.

La più piccola invece, Isabel, sembra come riportato da molte testate, essere stata una delle chiavi fondamentali per quanto riguarda la separazione dei suoi genitori per via di aver detto qualcosa di troppo.

Infatti sembrerebbe che Ilary, già dubbiosa riguardo il marito, avrebbe avuto conferma dal fatto che la piccolina di casa Totti avrebbe rivelato di aver conosciuto alcuni ragazzini che altro non sono che i figli di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex calciatore.

Dopo questa notizia, della bambina non si è più parlato, diversamente da Chanel, la loro secondogenita che invece ha cominciato da qualche tempo a diventare popolare grazie al social Tik Tok.

Qui, la ragazza vanta oltre 60mila followers e pubblica quasi quotidianamente contenuti fatti di video e filmati ed è grazie alla sua passione per i social che abbiamo scoperto che qualche tempo fa era sparito per qualche ora il tanto amato gatto Alfio.

Attivissima dal punto di vista del web, Chanel ha recentemente pubblicato un video in discoteca dove ha scritto subito dopo una frase che parlava di come la gente capisce il valore dell’altro e come è meglio a volte stare da soli.

Anche se in molti hanno pensato potesse trattarsi di una frecciatina ad un presunto fidanzatino, altri invece sono convinti che sia una stoccata nei confronti dei genitori e in particolare riferito al padre.

La decisione della ragazza

Come riportato da ultimaparola.com, sembrerebbe che Chanel dopo la separazione dei suoi genitori abbia prediletto la compagnia di sua madre Ilary e che le due piuttosto che essere madre e figlia, hanno un rapporto come sorelle.

Infatti, la ragazza è stata volentieri in compagnia dei suoi fratelli e di sua zia, insieme ad Ilary in Tanzania e successivamente assieme alla conduttrice nella sua casa a Sabaudia sul litorale laziale.

Diversamente, quando Ilary ha lasciato le chiavi della casa e la custodia dei suoi figli al suo ex marito, sembra che Chanel abbia preferito passare il resto delle vacanze con i suoi amici, raggiungendo la sua comitiva in vacanza altrove.

Questo avrebbe creato del malumore in famiglia e della delusione di Totti nei confronti di sua figlia Chanel che sembra aver consolato sua madre per tutto questo tempo lasciandola solo per qualche istante da sola.

Infatti, durante le vacanze con sua madre, Chanel ha pubblicato meno video e contenuti su Tik Tok del solito, rispetto a quanto invece non lo fa quotidianamente, e questo ha fatto pensare che è voluta rimanere insieme a sua madre per parlare di svariati argomenti facendole dimenticare il brutto momento.

Chanel sta diventando sempre più popolare sul web e in molti la vorrebbero in tv e questo potrebbe accadere dato che pare, secondo alcuni rumors, che la ragazza prenderà parte alla prossima edizione de Il Collegio, ma al momento non c’è alcuna conferma su questa voce.