“C’è la data”, Noemi Bocchi e Francesco Totti: quando usciranno allo scoperto | È ufficiale

Secondo alcune indiscrezioni Francesco Totti e Noemi Bocchi usciranno allo scoperto in una data ben preciso. Ecco quando dovrebbero annunciare la loro storia d’amore.

Da quasi due mesi tutta Italia, e non solo, non fa altro che parlare della separazione tra l’ex calciatore e capitano dell’AS Roma, Francesco Totti e della conduttrice televisiva Ilary Blasi dopo vent’anni di amore, di cui tre di fidanzamento e diciassette di matrimonio.

Il comunicato della fine del loro matrimonio è stato pubblicato lo scorso 11 luglio ma pare che la crisi tra i due risalga a molto tempo prima anche se nei primi mesi del 2022 entrambi avevano smentito le voci di una crisi matrimoniale.

Totti e Noemi: ecco quando potranno uscire allo scoperto

Ilary Blasi, intervistata nelle trasmissioni Belve e Verissimo aveva dichiarato che tra lei e Totti non c’era nessuna crisi e che erano soltanto delle voci di corridoio come già accaduto in passato.

Francesco Totti invece, aveva pubblicato un video sui social, lamentandosi del fatto di dover ogni volta smentire una crisi con la sua ex moglie. Ma il video non aveva convinto i tifosi che hanno sempre avuto un dubbio su questa sua dichiarazione.

Infatti, dopo qualche mese è arrivata la notizia che nessuno voleva arrivasse e la bellissima storia d’amore simile ad una fiaba è giunta al termine e da quel momento in poi il mondo del gossip sembra essere impazzito.

Perché dallo scorso 11 luglio in poi la famiglia Totti è stata travolta da un caos mediatico fatto di notizie, indiscrezioni, curiosità, vecchie interviste a persone vicino a loro, nuove testimonianze e tant’altro creando solo una gran confusione.

Infatti, le varie teorie sulla motivazione della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco non sono mai state confermate in quanto molte di loro contrastanti e al momento nessuno dei due sembra voler parlare della questione, rivelando il vero motivo della loro separazione.

Alcune di queste vogliono colpevole Ilary che pare si sia presa una bella sbandata per un giovane uomo che secondo alcune testate potrebbe essere il personal trainer Cristiano Iovino con cui sembra avere un’amicizia molto particolare.

Inizialmente, si era parlato di un flirt con l’attore Luca Marinelli per poi affibbiare questa liaison d’amore con il ballerino Alessio La Padula e successivamente con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Altre fonti invece, danno la colpa a Francesco Totti per via del suo tradimento nei confronti di Ilary con Noemi Bocchi. I due, che si sono conosciuti ad un torneo di padel, sembra abbiano cominciato a frequentarsi da un po’ di tempo.

Ilary avrebbe chiesto al suo ex marito e ad un suo carissimo amico che conosce da quando aveva 15 anni, che rapporto avrebbe con Noemi e sia Totti che il suo amico Emanuele, le avevano detto che si trattava solo di una fan che aveva chiesto una foto.

La data dell’annuncio della nuova storia d’amore

Ma Ilary sembra non aver creduto ad entrambe gli uomini e che abbia affidato ad un investigatore privato il compito di seguire suo marito dopo che la sua figlia minore Isabel le avrebbe rivelato di aver conosciuto i figli di un’amica di suo padre.

La donna, avrebbe quindi scoperto così il tradimento di suo marito come riportato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini che è stato visto in compagnia di Ilary qualche tempo fa sulle Dolomiti e quindi avrebbe riportato la confessione della sua amica sul suo settimanale.

Inoltre, pare che Noemi Bocchi abbia affittato per le vacanze una casa a San Felice Circeo a pochi chilometri da dove si trova Francesco Totti a Sabaudia con i suoi figli e che il progetto dei due sarebbe proprio quello di formare una grande famiglia composta da loro due e dai rispettivi figli.

Questo però è stato smentito da parte di Alex Nucetelli, grande amico di Totti, che nel programma Estate in diretta ha dichiarato che Francesco non metterebbe mai in mezzo i suoi figli in una questione del genere.

In molti però, si sono chiesti per quale motivo Francesco qualora si rivelasse vera la storia con Noemi, si nasconderebbe e non venisse fuori allo scoperto con la sua nuova presunta fidanzata.

Il motivo, come riportato su Messaggero starebbe nel fatto che i due hanno una data per rivelare il loro amore e questa coincide con le pratiche del divorzio tra l’ex calciatore e la Blasi.

Infatti sembra che, finché non sia concluse alcune questioni riguardo la separazione e la divisione dei beni e del patrimonio che ammonta a circa 100mila euro, i due non possono, secondo un accordo uscire allo scoperto.

Quindi, Noemi e Francesco, potranno finalmente vivere la loro storia alla luce del sole, solo dopo che vengono risolte le questioni legali, legate al loro divorzio e ai loro immobili.