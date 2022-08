Zucchine ripiene e filantissime, un pranzo da dieci e lode: solo 300 kcal | Squisite

Se amate le zucchine ripiene, la ricetta che segue vi da la possibilità gustare un piatto delizioso e tutto senza uso di olio per friggere.

Con soli 15 minuti di preparazione e circa 40 minuti di cottura, questo piatto che al sapore delle ricette della nonna, fornisce solo 300 calorie a porzione!

Zucchine ripiene

Si tratta di un piatto unico che piacerà sicuramente, sia ai grandi e ai piccoli. Una volta provata la vorranno mangiare più spesso.

Occorre assolutamente provarlo, le zucchine sono un ortaggio molto versatile un prodotto dell’orto molto versatile che si può preparare in infinite ricette e tutte gustosissime, in particolare le zucchine ripiene! Vediamo cosa occorre per prepararle e il procedimento passo passo per prepararle.

Ingredienti per 4 persone

600 grammi di zucchine (per intenderci 2 medio-grandi)

80 grammi di tonno

80 grammi di Parmigiano grattugiato

50 grammi di pangrattato

40 grammi di mozzarella grattugiata

2 patate

1 mozzarella tagliata a fette

olio d’oliva q.b.

aglio in polvere q.b.

erbe aromatiche q.b.

pepe q.b.

sale q.q.

Preparazione delle zucchine ripiene

Iniziamo la preparazione delle nostre zucchine ripiene, proprio da loro, dalle zucchine che dopo averle lavate e tagliate le due estremità, vanno divise a metà.

Dopo si dovrà inciderle con la punta di un coltello affilato, prima nel senso prima verticale e poi orizzontale, quindi vanno adagiate sulla leccarda del forno dopo che l’abbiamo foderata con della carta da forno.

Quindi si prosegue versando un filo d’olio, un po’ di sale e di pepe, in seguito andranno voltate e messe in forno per circa 15 minuti, posizionando il forno ad una temperatura di 180°C.

Passato il tempo di cottura, estraiamo la leccarda dal forno e una volta girate va asportata la polpa, aiutandovi con un cucchiaio. L’interno delle zucchine va conservato in una capiente ciotola a raffreddare a temperatura ambiente.

Prendiamo le patate e dopo averle lavate e pelate vanno tagliate a pezzi e cotte in acqua leggermente salata.

Una volta cotte vanno schiacciate con lo schiacciapatate e unite alla polpa delle zucchine. Iniziamo ad inserire ad uno ad uno gli altri ingredienti: il tonno, i 40 grammi di Parmigiano Reggiano, il pangrattato, le erbe aromatiche, il sale, il pepe, l’aglio e la mozzarella grattugiata.

Facendoci aiutare da un cucchiaio iniziamo a mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.