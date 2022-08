Vestiti ristretti in lavatrice, non disperare: il trucchetto della nonna per farli tornare come prima

A volte, regolare la temperatura giusta ed altre funzioni per il lavaggio non ci salva dall’incubo dei vestiti ristretti in lavatrice. Il problema può derivare dal tipo di tessuto del capo da lavare (il cotone tende a restringersi particolarmente) oppure di un malfunzionamento della lavatrice.

I nostri abiti preferiti si restringono, si rimpiccioliscono e si accorciano inesorabilmente. Cosa fare? Esistono soluzioni per far tornare i vestiti come prima? Sì, vogliamo svelarti il trucchetto della lavanderia.

Vestiti ristretti in lavatrice: cosa ti serve per il trucchetto della lavanderia

Oltre al vestito ristretto da trattare per farlo tornare allo stato originale, per procedere con il trucchetto della lavanderia avrai bisogno di:

Acqua;

Balsamo per capelli;

Asciugamani.

Trucchetto della lavanderia per trattare i vestiti ristretti: come procedere

Per far tornare allo stato originario un vestito ristretto in lavatrice, ecco come devi procedere:

Riempi un secchio, il lavandino o la vasca da bagno con acqua tiepida;

Aggiungi balsamo: ad esempio, in un lavello della cucina riempito per ¾ puoi aggiungere 3 cucchiai di balsamo;

Mescola il balsamo nell’acqua fino a farla diventare leggermente frizzante. Se rimangono dei grumi non importa;

Immergi uno o più capi nell’acqua sovrapponendoli uno sull’altro;

Lascia in posa per almeno 15 minuti per consentire al balsamo di agire sciogliendo le fibre del tessuto facilitando l’allungamento dell’abito per farlo tornare come prima;

Togli il capo dal lavello o dal secchio, strizza tutta l’acqua in eccesso, sistemalo su un asciugamano asciutto e metti sull’abito un altro asciugamano;

Arrotola i due asciugamani con all’interno il capo e premi per strizzare il residuo di acqua in eccesso. Ora il vestito è umido ma non bagnato;

A questo punto, sistema il capo su un altro asciugamano asciutto usando le mani per allungarlo tenendo una parte di esso con una mano e allungando con l’altra mano. Allungalo fino ad ottenere la taglia che desideri;

Per perfezionare la procedura, sistema sul capo oggetti pesanti (ad esempio, libri) per mantenere la dimensione desiderata in fase di asciugatura.

Attendi che il vestito si asciughi.

Consiglio utile per evitare i vestiti ristretti in lavatrice

Se vuoi evitare che i tuoi capi si restringano durante il lavaggio, lava a freddo impostando la temperatura più bassa per l’asciugatura.

Questo sistema dovrebbe bastare per evitare di dover trattare i tuoi capi preferiti con la tecnica della lavanderia.