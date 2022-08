“Ti conosco da poco ma non ho mai amato così”, Antonino Spinalbese pazzo di lei: FOTO

By

Antonino Spinalbese ha lasciato tutti senza parole. Il chiacchieratissimo ex compagno di Belen Rodriguez non si nasconde più. Arriva per lei una dichiarazione social e pubblica che fa emozionare. Lui è pazzo d’amore. Ecco chi è la fortunata.

Antonino Spinalbese è innamorato più che mai e proprio lei riceve una delle dediche più belle e romantiche di sempre. I social si sciolgono dalla dolcezza per le sue parole.

Antonino Spinalbese sorprende tutti

Antonino Spinalbese è balzato agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con la showgirl argentina più famosa d’Italia, Belen Rodriguez. I due sono stati insieme all’incirca un anno ma dalla loro grande passione è nato un meraviglioso gioiello, Luna Marì, la gioia più grande che tiene, uniti seppur in maniera particolare, i due ex compagni.

Purtroppo l’incompatibilità caratteriale ha portato l’ex parrucchiere di Aldo Coppola e la conduttrice più amata della televisione italiana, a prendere strade diverse. Oggi i due non sarebbero in buoni rapporti ma si vedrebbero e parlerebbero solo per questioni legate alla piccola di casa.

Belen, intanto, dopo la fine della storia con Spinalbese, ha ricostruito la sua vita con Stefano De Martino e rimesso in piedi la famiglia che tempo fa era andata distrutta. Antonino anche ha trovato la strada della felicità: arriva per lei la dedica social romanticissima che lascia tutti senza parole.

L’ex hair stylist fa emozionare i social

Antonino Spinalbese innamorato e pazzo d’amore per lei, l’unica donna della sua vita. Non stiamo parlando di Giulia Tordini ma della piccola Luna Marì, la bimba nata dalla sua relazione con la conduttrice argentina Belen Rodriguez.

Antonino è cotto, non potrebbe vivere senza di lei e le numerose foto che pubblica sul suo profilo Instagram, insieme al suo gioiello più prezioso, ne sono la testimonianza. Sebbene la piccola Luna trascorra la maggior parte del suo tempo con mamma Belen, anche Antonino può godere della sua meravigliosa creatura.

Adesso la piccola è insieme a lui e proprio per lei arriva la dedica social più romantica di sempre. Nelle scorse ore, l’ex parrucchiere ha pubblicato uno scatto nel quale lo si vede intento a baciare sulla bocca la sua piccolina che è dolce e coccolosa con il suo innamorato papà.

La didascalia che accompagna questa immagine splendida è dolcissima. Scrive Antonino a corredo della foto:

“Ci conosciamo da poco ma non ho mai amato così”.

In più occasioni, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha dichiarato di essersi innamorato fin da subito della sua bambina, da quando i suoi occhi hanno incrociato quelli di Luna è stato amore a prima vista: lei è e sarà per sempre l’unico amore della sua vita, l’unica donna della sua vita ad avere un peso importante per lui.

Tantissimi sono i commenti bellissimi arrivati per questo scatto splendido. Luna è davvero una bimba dolcissima. In più occasioni, Belen l’ha mostrata sul suo profilo Instagram. La somiglianza con papà Antonino è davvero impressionante.

Forse l’hair stylist si sta concedendo del tempo con la piccola in attesa di varcare la soglia della porta rossa? Si mormora infatti che a settembre potrebbe essere proprio lui uno dei concorrenti dell’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip e, nel caso la notizia fosse confermata, Antonino si ritroverebbe per mesi lontano dalla sua piccolina.