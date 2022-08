Porta della camera da letto, MAI lasciarla aperta mentre stai dormendo: è pericolosissimo

In molti credono che lasciare la porta aperta mentre stai dormendo sia corretto, ma in realtà è davvero pericoloso. Ci sono diversi motivi sul perché dovremmo chiudere la porta di notte, la più importante riguarda proprio la nostra sicurezza: scopriamo di più.

Durante il periodo estivo, tantissime persone prima di mettersi a dormire asciano la porta aperta per sentire ma non tutti sanno che non è affatto sicuro. Ci sono diversi motivi per i quali dovresti iniziare a capire che chiudere la porta della camera da letto potrebbe tenerti al sicuro ed evitare che accadano delle sorprese molto spiacevoli.

Se credi che tenere la porta aperta mentre dormi sia molto più sicuro, cambia assolutamente pensiero. Oggi ti spiegheremo nei dettaglio perché è molto pericoloso. Tenere la porta chiusa dovrebbe essere un abitudine, comincia a farlo da sin subito: scopriamo di più.

Dormire con la porta aperta è corretto? La verità

Sono tantissimi i motivi per il quale tantissime persone decidono di dormire con la porta chiusa. C’è chi vuole ascoltare i propri figli nell’altra stanza oppure far entrare aria fresca. Ma non tutti sanno che è completamente sbagliato, tutti noi dovremo imparare a chiudere la porta quando si dorme, proprio per la nostra sicurezza.

Secondo alcune teorie, dormire con la porta chiusa non ci farebbe riposare totalmente, perché non ci sarebbe il circolo dell’aria e l’accumulo di CO2 all’interno della camera da letto non farebbe affatto bene alla nostra salute.

Ma la realtà è un’altra. La sicurezza prima di tutto, dormire con la porta aperta è un rischio troppo pericoloso, infatti, tantissimi esperti sostengono questo pensiero: scopriamo il motivo.

Perché bisogna dormire con la porta chiusa? Il motivo sconcertante

Quando dormiamo siamo molto vulnerabili, proprio per questo, dobbiamo proteggerci in qualsiasi maniera. Ad esempio, se accadesse un incendio in piena notte e la vostra porta della camera da letto fosse aperta, le fiamme e il fumo tossico avrebbero la possibilità di diffondersi più facilmente.

Ma non solo, in caso di furto, una porta chiusa è molto meglio perché ti permette di avere del tempo a disposizione per chiamare le forze dell’ordine e metterti al sicuro dal ladro. Non è solo un fatto di sicurezza, perché chi ha il sonno leggero potrebbe essere continuamente svegliato dai rumori notturni della casa.

Infine, secondo uno dei principi del Feng Shui sarebbe opportuno tenere la porta delle camere da letto chiuse per evitare che l’energia positiva esca dalla stanza, lasciando il posto a quelle negative. Se dormi con la porta chiusa comincia a cambiare abitudini, fallo per la tua sicurezza.