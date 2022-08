Muffin sofficissimi alle zucchine, vorranno sapere tutti come li hai fatti: una delizia

Se state pensando a dei muffin alle zucchine per un aperitivo sfizioso o per un secondo accattivante sapete già che le zucchine sono una delle verdure più gustose, sane e benefiche allo stesso tempo.

Le zucchine si possono gratinare, farne degli squisiti sformati e quiche, oppure farne dei gustosi muffin.

Muffin alle zucchine

Le zucchine si possono utilizzare per farne dei gustosi condimenti per pizze e lasagne, la mangiamo con la pasta e trasformano gli spaghetti in un piatto ipocalorico.

C’è un piatto in cui non potresti includere le favolose zucchine? No perché si adatta a tutto, anche a farne un piccolo fungo lievitato conosciuto come muffin.

Una ricetta semplice che non richiede molto tempo ma che sarà di certo gradita anche ai bambini che non mangiano volentieri le verdure.

Si tratta di una composizione che si presta ad altre varianti, come ad esempio per il formaggio che può essere sostituito con altro a vostro piacere. Lo stesso discorso per la pancetta che potrete alternare al prosciutto, a voi la scelta!

Quella di oggi è una ricetta semplice ma gustosa per muffin alle zucchine, pancetta e formaggio Briè che vi lascerà a bocca aperta.

Ingredienti per 12 Muffin alle zucchine

200 grammi di farina 00

3 uova grandi

2 Zucchine verdi

80 grammi di pancetta arrotolata

100 grammi di formaggio Brié

55 ml Olio extravergine di oliva

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate

1 pizzico di sale

Preparazione

Per iniziare vanno lavate le zucchine che si dovranno passare attraverso i fori larghi di una grattugia a torre e messe in una ciotola. Ora mettiamo le uova in una ciotola capiente con un filo di olio extra vergine d’oliva ed un pizzico di sale fino e grazie ad una frusta a mano sbattiamo bene le uova.

Uniamo alle uova le zucchine e il formaggio Briè tagliato in piccoli pezzettini. continuiamo a mescolare e dopo aver tagliato in piccoli pezzi anche la pancetta arrotolata la uniamo al composto.

Dopo aver setacciato per bene la farina insieme al lievito iniziamo ad unirlo all’impasto appena lavorato un poco per volta. Continuiamo a mescolare energicamente per fare amalgamare gli ingredienti.

Una volta pronto l’impasto iniziamo a versarlo negli stampi a forma di muffin in cui abbiamo inserito i pirottini. Terminata l’operazione inserire lo stampo in forno portato a 180° C gradi per circa 30 minuti.

Una volta passato il tempo di cottura si potranno estrarre i muffin alle zucchine dal forno che saranno lasciati qualche minuto a temperatura ambiente. Questa preparazione gustosa va servita tiepida ma la potrete conservare in un contenitore ermetico per almeno 24 ore posta in frigorifero