“Mi ha messo incinta”, Gabriel Garko: dopo anni salta fuori il figlio | Proprio lei la mamma

Gabriel Garko, dopo anni viene fuori tutta la verità. Spunta il figlio segreto. Proprio lei è la mamma. Ecco chi è rimasta incinta.

Gabriel Garko, scoop senza precedenti sul famoso attore italiano. Viene allo scoperto il segreto sorprendente nascosto fino ad ora. Ecco chi è il figlio segreto.

Gabriel Garko, luci puntate sul noto attore italiano

Bello come il sole, Gabriel Garko è stato e continua ad essere un sexy symbol italiano, tra gli attori più amati del piccolo e del grande schermo. Lui è considerato uno degli uomini più belli del mondo.

La sua sfavillante carriera inizia come attore di fotoromanzi fino a quando nel 1993, prende parte a Scherzi a parte come ballerino: da lì il successo per lui arriverà in brevissimo tempo. Lo abbiamo visto recitare in diverse serie e miniserie importanti come “Il bello delle donne” e “L’onore e il rispetto”. Al cinema invece, è stato uno dei protagonisti de “Le fate ignoranti” per la regia di Ferzan Özpetek.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo una relazione con Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi, l’attore ha fatto coming out nel 2020, in occasione della sua partecipazione, come ospite, al Grande Fratello Vip, dichiarando a tutta Italia di aver avuto una relazione di ben 11 anni con un uomo di nome Riccardo. Spunta però ora un segreto tenuto nascosto fino ad adesso: lei è rimasta incinta di lui. Ecco chi è il figlio segreto.

Chi è il figlio segreto dell’attore italiano

Ha sconvolto tutti questa notizia: Gabriel Garko ha un figlio segreto. Che cosa è successo? Chi è che è rimasta incinta? Qualche tempo fa, il noto attore italiano è stato ospite nel salotto di Alfonso Signorini nella sua trasmissione Kalispera.

E proprio lì, l’attore de “L’Onore e rispetto” ha confessato di aver avuto una relazione con una giovane donna quando aveva appena 16 anni e che la sua fidanzatina del tempo era rimasta incinta.

Queste le sue parole:

“A 16 anni avevo una ragazza. La misi incinta e aspettavamo un bambino… ci penso spesso. Ma credo anche che se l’avessimo avuto non sarei qui”.

Che cosa ne è stato di questo bambino? L’attore non ha voluto approfondire la questione, ma si crede che la donna che lo portava in grembo lo abbia perso o che comunque il piccolo non sia mai nato.

Oggi, Gabriel Garko è un uomo realizzato e felice. Lo scorso 12 luglio ha festeggiato i suoi 50 anni e al party organizzato in suo onore, c’erano diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Milly Carlucci e Francesca Manzini. Grande assente, Gabriele Rossi, l’attore che con Gabriel Garko ha avuto una meravigliosa storia d’amore.

A questo proposito, Gabriele Rossi, intervistato dal settimanale Chi, ha affermato:

“Sono stato invitato alla festa, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi, senza caos e senza folla. Tra di noi c’è un grande affetto, oggi lo sento finalmente sereno e migliorato. Vederlo così rende felice anche me”.

Insomma, Garko che due anni fa ha fatto coming out, nonostante l’esperienza vissuta con la sua fidanzata di 16 anni, tanto tempo fa, oggi sogna una famiglia e spera presto di poter diventare padre.