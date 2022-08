Gelato, famosissimo marchio richiamato dal mercato: individuati pericolosi batteri | NON mangiarlo

Attenzione a questo famosissimo marchio di gelato, ritirato dal mercato proprio per via di pericolosi batteri individuati al suo interno. Non va assolutamente ingerito. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di cosa si tratta e quanto è pericoloso.

In questi ultimi giorni purtroppo molti marchi famosi nel nostro Paese sono stati costretti a ritirare i propri prodotti dal mercato proprio per via della presenza di diversi batteri al loro interno, dannosi per la nostra salute. Questa è stata ed è una delle estati più calde di sempre e proprio per questo motivo infatti tutti gli italiani hanno avvertito diverse difficoltà per via delle alte temperature. Si cerca in ogni modo di ristabilire una temperatura corporea adatta andando ad esempio in luoghi freschi e cibandosi appunto di cibi che consentono ciò. Dimenticandoci appunto di forni e fornelli, dando il benvenuto a insalate e gelati.

Proprio questi ultimi però hanno riscontrato diverse problematiche poiché sono stati trovati dei residui di batteri dannosi per la nostra salute. È bene quindi prestare molta attenzione a ciò che si ingerisce.

Molti sono i richiami che lo stesso Ministero della Salute ha imposto, ritirando dal mercato innumerevoli prodotti. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta questa volta e perché si ha deciso di ritirarli momentaneamente dal mercato.

L’amato marchio costretto al richiamo

Come vi abbiamo già anticipato un noto marchio produttore di gelato si è ritrovato costretto a ritirare i propri prodotti proprio per via di alcuni batteri trovati al loro interno, ovviamente dannosi per la salute dell’uomo. Il marchio in questione è proprio Haagen Danz, il quale produce principalmente gelato alla vaniglia, alla nocciola ed al caramello. Proprio il gusto vaniglia ha subito delle variazioni inaspettate. All’interno di quest’ultimo appunto sono state trovate tracce di cloroetanolo.

Quest’ultimo è una sostanza chimica che viene utilizzata principalmente nel processo che di sintesi dell’ossido di etilene, ovvero come reagente per via della produzione di coloranti. Per chi non lo sapesse l’ossido di etilene che il cloroetanolo sono incredibilmente dannosi per la salute dell’uomo. Ovviamente ingerito in piccole dosi e non per uso quotidiano non è particolarmente pericoloso, in grandi quantità e per un uso più abitudine invece può essere davvero rischioso. Il cloroetanolo infatti può recare danno al fegato, ai reni, al sistema nervoso ed al sistema cardiaco. È bene quindi prestare molta attenzione e non mangiare assolutamente tale prodotto.