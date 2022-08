Forno sporchissimo e incrostato, usa il trucchetto della pastiglia della lavastoviglie: come nuovo

Per pulire un forno sporchissimo e incrostato, ci rivolgiamo a volte ad alcuni rimedi della nonna, che possono essere utili e cambiarvi la vita.

Molti cuochi casalinghi spesso dimenticano di pulire il forno per mesi. Alcuni addirittura per anni, tuttavia c’è un metodo che lascerà il forno perfettamente pulito, e senza strofinare. Abbiamo la soluzione nel pugno di una mano, ed è quasi insospettabile!

Forno sporchissimo e incrostato

La pulizia degli utensili da cucina, anche del forno, può diventare un compito arduo se non vengono lavati quando dovrebbero o se sono stati utilizzati in una ricetta elaborata.

Gli accumuli di grasso e i cibi misti possono essere i peggiori nemici di spugne e spugne da cucina.

Non ci credereste mai, ma pulire il forno impiegando la pastiglia per la lavastoviglie può essere la soluzione adatta a tutti voi.

Per la pulizia domestica, utilizzare il prodotto in una sola pastiglia per lavastoviglie può rappresentare una vera e propria innovazione. Questo non solo per i piatti, i bicchieri, la posateria, le pentole e le padelle sporche, ma è anche possibile impiegarlo direttamente per il forno!

Si potrebbero usare i soliti prodotti chimici che si trovano nei supermercati, ma questo non sarebbe rispettoso nei confronti dell’ambiente.

Proprio per questo dobbiamo trovare degli espedienti più economici e soprattutto più ecologici che ci consentano di arrivare ad una soluzione che soddisfi tutti anche gli ecologisti.

Non è quindi una destinazione comune, per il detersivo concentrato e di dimensioni compatte della lavastoviglie, arrivare alla pulizia del forno. Di fatto questo strumento di pulizia può essere impiegato anche con la lavatrice.

Le macchie che si formano sullo sportello in vetro possono creare non pochi problemi, anche a causa degli scoli di grasso delle preparazioni, il vetro finisce per perdere la sua trasparenza.

Con il trucco della pastiglia della lavastoviglie sarà come nuovo

La pastiglie della lavastoviglie ha un ottimo potere pulente, capace di eliminare lo sporco presente sulle stoviglie, su pentole e padelle oltre ad eliminare tutte le incrostazioni che si creano nel forno.

Dunque tutto quello che serve è una piccola pastiglia per lavastoviglie, dei guanti in lattice per proteggere le mani dall’azione corrosiva dei materiali impiegati sulla pelle.

Dunque per iniziare occorre dotarsi di una bacinella in cui versare dell’acqua tiepida, e poi lasciare cadere al suo interno la pastiglia della lavastoviglie.

Subito dopo si userà la passare la pastiglia sul vetro come se si trattasse di una spugna. Strofinando con attenzione il vetro del forno otterremo l’eliminazione

delle incrostazioni dovute alle varie cotture delle nostre pietanze e si scioglieranno gli eccessi di sporco.