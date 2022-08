“È il figlio segreto”, Domenico Modugno: persino più famoso del papà | Lo vediamo tutti in TV

Domenico Modugno ha un figlio segreto che non è nuovo al mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

Uno dei cantanti italiani più famosi al mondo, che ha cantato una delle canzoni più celebri della tradizione della musica italiana è senza alcun ombra di dubbio il pugliese Domenico Modugno.

L’uomo, dopo tanto tempo, ha scoperto di essere padre di un ragazzo che non ha avuto dal suo matrimonio e questo ha sconvolto il resto della sua famiglia che è rimasta senza parole alla notizia.

Domenico Modugno: ecco chi è il suo figlio nascosto

Da sempre considerato uno dei padri della musica del nostro Paese, oltre che cantante ha anche svolto attività di attore, politico ed è uno dei cantanti che ha vinto più Festival di Sanremo.

Il primo brano che gli ha dato la vittoria sanremese è quello che lo ha consacrato anche come primo cantautore in gara in tutta la storia della kermesse canora e che gli ha dato la fama.

Stiamo parlando di Nel blu dipinto di blu, conosciuto anche con il nome di Volare, per via dei versi nel suo ritornello che ha trionfato al Festival di Sanremo nel 1958 facendo posizionare al secondo posto il brano L’edera e al terzo posto Amare un’altra.

Il brano, per quanto famoso nella versione di Domenico Modugno in gara è stata eseguita anche da Johnny Dorelli, dato che in passato i brani in gara al Festival di Sanremo erano eseguiti in versione doppia da due cantanti diversi.

Successivamente vinse anche l’edizione seguente del festival musicale con il brano Piove, anche questo conosciuto con un altro nome, Ciao Ciao Bambina, diventando anch’essa uno dei brani più famosi del repertorio del cantante.

Le altre vittorie sanremesi sono nel 1962 con il brano Addio, addio e nel 1966 con Dio, come ti amo, pur continuando a lavorare come attore specialmente in campo teatrale più che cinematografico.

Infatti, lo spettacolo Rinaldo in campo è stato definito il più grande spettacolo musicale italiano di tutti i tempi dato che all’epoca era un vero e proprio evento e una vera e propria novità.

Negli anni ’70 invece scrive assieme ad Enrica Bonaccorti il testo del brano La Lontananza, i due si erano conosciuti sul palco durante l’allestimento di uno spettacolo intitolato Mi è caduta una ragazza nel piatto.

Nel 1984 accusa un ictus e attribuì il suo malore per via del suo vizio del fumo dato che era solito fumare più di cinquanta sigarette al giorno arrivando, come lui stesso ha affermato, a fumarne anche sessanta.

Per via di una paralisi avuta e per la difficoltà di articolare le parole lascia il campo artistico per cominciare la sua carriera in politica per poi nel 1992 tornare a cantare facendo un tour in alcune città italiane e anche all’estero.

La sua ultima canzone incisa è Delfini (Sai che c’è), cantata in coppia nel 1993 con suo figlio Massimo presentata a Domenica In dove è stato ospite ed è stata la sua ultima apparizione in tv.

Fabio, l’attore figlio del cantante

Ad agosto del 1994 muore per un infarto cardiaco all’età di 66 anni nella sua casa a Lampedusa rimanendo per sempre nella mente di tutti gli italiani a tal punto che nella sua città natale, Polignano è stata edificata una statua in suo onore.

Dal punto di vista sentimentale è stato sposato dal 1955 con Franca Gandolfi da cui ha avuto tre figli Marco, Massimo e Marcello, ma Modugno ha anche un altro figlio che tutti noi conosciamo.

Si tratta dell’attore e scrittore Fabio Camilli, figlio della ballerina e regista Maurizia Calì che fino all’età di 25 anni pensava di essere figlio di Romano Camilli, marito della donna.

Ospite a Verissimo, Fabio ha ammesso che di suo padre ricorda solo la voce dato che un giorno era a casa sua, perché era amico di suo figlio Marcello e rispose al telefono e sentì il cantante cercare uno dei suoi figli.

Dopo qualche tempo, si scoprì che Fabio Camilli era suo figlio nascosto e l’uomo perse ogni contatto con a famiglia Modugno.

L’attore ha recitato in molti film e fiction tv tra cui I ragazzi della 3 C, Distretto di Polizia, Don Matteo, Squadra Antimafia e 1993.