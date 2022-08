Carta stagnola sull’asse da stiro, perché lo stanno facendo tutti: il segreto della lavanderia

Ecco che vi sveliamo perché dovreste mettere la carta stagnola nell’asse da stiro. Era un trucco segreto fino a poco tempo fa, ma ora lo conoscono tutti.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i motivi per i quali dovreste sempre mettere dei fogli d’alluminio sulla vostra asse da stiro.

A che serve la carta stagnola

La carta stagnola può essere usata per mille soluzioni. Di recente, è diventato virale su TikTok un trucchetto che ci permette di eliminare il crespo dei nostri capelli con i fogli d’alluminio.

Non commettere errori: i capelli crespi sono i peggiori. Non hanno un bell’aspetto. Per quanto applichiamo prodotti per eliminare l’effetto crespo, torna sempre. Inoltre, l’utilizzo di questi tipi di prodotti rende i nostri capelli appesantiti e appesantiti e sporchi.

Tuttavia, ci sono alcuni trucchi casalinghi che possiamo usare per controllare molto meglio l’effetto crespo e senza dover uscire di casa o andare dal parrucchiere. E uno di questi trucchi è usare un foglio di alluminio.

È un trucco molto semplice che puoi fare a casa prima di uscire, ma che potrai anche ripetere durante la giornata ogni volta che sarà necessario, poiché i suoi effetti durano solo poche ore. Hai un crespo molto marcato non si attenua facilmente per l’intera giornata, giusto? Funziona anche con lui.

Per porre fine al tuo effetto crespo, tutto ciò che devi fare è tagliare un pezzo di carta stagnola e passarlo tra i capelli. È importante farlo dalle radici alle punte. E, soprattutto, per ottenere i migliori risultati, dovresti farlo a fili.

In questo modo, durerà molto più a lungo rispetto a quando lo si passa solo attraverso lo strato superiore dei capelli. Come puoi vedere, il trucco dell’alluminio per i tuoi capelli è molto semplice da eseguire. E, come ti abbiamo detto, puoi farlo quando necessario.

Dato che hai solo bisogno della carta stagnola, puoi prenderne un pezzo da portare sempre in borsa, per ritoccare i capelli quando lo ritieni necessario. Ma questo non è il solo uso che puoi fare con la carta stagnola. Continua a leggere per scoprirne un altro!

Perché metterla sull’asse da stiro

Non tutti lo sanno, ma i fogli d’alluminio sono perfetti per aiutarci anche mentre stiriamo.

In particolare, dovremmo rivestire il nostro intero asse con un pezzo di carta stagnola e aggiungere sopra la coperta o il lenzuolo su cui solitamente stiriamo.

Ma perché farlo? Perché la carta in questione ha il potere di trattenere il calore e di propagarlo sui vestiti che stiamo stirando, in modo che la stiratura risulti più efficace.

Così tutti i nostri capi risulteranno meno stropicciati. Risparmieremo un sacco di tempo!