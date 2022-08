Biancheria ingiallita, per sbiancare le lenzuola vai in cucina: altro che la candeggina

By

Alcuni prodotti, più che sbiancanti, finiscono per rovinare e ingiallire la biancheria. Ma ci sono tanti prodotti naturali perfetti per ridare tutto lo splendore ai propri capi bianchi.

Sicuramente avrete visto come una t-shirt o qualche lenzuolo bianco diventi lavaggio dopo lavaggio sempre più gradualmente ingiallito o grigiastro.

Biancheria ingiallita, come sbiancare le lenzuola

Probabilmente, hai provato quasi tutto: sbiancanti, candeggina, rimedi casalinghi… ma il tono giallastro persiste! Tu sai perché? Perché, sebbene di solito separiamo il bucato per colore o livello di sporco, non tutti i tessuti vengono lavati allo stesso modo. Ci sono alcuni che hanno il loro rimedio per sbiancarli.

Nonostante esistano sbiancanti con candeggina o perborato di sodio (da non confondere con il percarbonato), che funzionano bene su tessuti naturali come cotone, lana o lino, sono sconsigliati perché alla lunga finiscono per ingiallire il tessuto.

Meglio cercare soluzioni più ecologiche per restituire il bianco ai propri capi.

Limone, sale, bicarbonato e aceto, possono ridare candore a un capo, se versati in una bacinella con dell’acqua calda e un po’di sapone naturale, il succo di mezzo limone e un paio di cucchiaini di bicarbonato.

Queste soluzioni possono essere impiegate non solo per i capi ingialliti, ma anche per gli aloni che si producono sotto le ascelle a causa del sudore.

Candeggina

L’uso della candeggina per sbiancare i vestiti li fa lentamente ingiallire nel corso tempo. Per evitare che ciò accada, puoi usare rimedi molto meno aggressivi e naturali che manterranno i tuoi vestiti bianchi più a lungo.

Limone, sale e detersivo neutro

Una volta mescolati gli ingredienti nella bacinella lasciate che si sciolgano gli ingredienti.

Quindi dopo aver lasciato i capi in ammollo per un’ora, vanno risciacquati, e poi rimessi nella bacinella, ma questa volta con dell’acqua fredda e una bella spruzzata di aceto.

Lasciamo agire per circa due ore e poi lavati come al solito.