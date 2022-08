Addio canone RAI, se fai questa mossa entro 2 giorni non lo paghi più in bolletta | Sbrigati

By

Se non si desidera pagare il canone Rai, occorre fare attenzione ad una data, in quanto a breve scade il termine per richiedere l’esonero dal pagamento della tassa.

Tanti la vedono la televisione, molti altri la criticano per i contenuti e per il senso di assopimento che può indurre, ma se si ha in casa anche spenta, si deve pagare il canone!

Canone RAI, scatta finalmente l’esonero: occhio alla scadenza del 22 agosto

Chi può arrivare a chiedere l’esenzione del pagamento canone RAI deve fare con domanda entro il 22 agosto. La data della scadenza della tassa è il prossimo lunedì, 22 agosto del 2022. Tuttavia questa possibilità alla quale possono attingere in molti, non può essere presentata da tutti. Riguardo le scadenze nello specifico la scadenza del 22 agosto interessa le persone over 75. In sostanza si tratta di quanti volendo aderire alla possibilità di esonero per la prima volta, fanno una specifica richiesta compilando una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, al fine di chiedere l’esonero del pagamento del canone Rai. Riguardo gli over 75, questi possono chiedere di attingere a tale beneficio se hanno un reddito annuo che non supera la soglia degli 8.000 euro. Inoltre per usufruire di questa agevolazione il reddito da non superare non è l’unico limite che non va oltrepassato. Il limite da rispettare infatti non riguarda unicamente il proprio reddito, infatti su dovrà anche includere anche il reddito del coniuge. Per questo motivo l’esenzione pagamento canone RAI, richiesta dagli over 75 è concessa se nel nucleo familiare, non sono presenti altri individui che convivono nella stessa abitazione, e che sono in possesso di un reddito proprio. Ovviamente non sono inclusi in questo nucleo sia colf, che le persone che si occupano di un anziano come le badanti, o eventual collaboratori domestici.

Esonero canone per gli over 75

Vediamo cosa occorra sapere per avere i requisiti per richiedere l’attestazione di esonero. Andando direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate si può reperire l’apposito modulo che va compilato in ogni sua parte, comprese le istruzioni necessarie alla sua compilazione.

Nel format infatti è presente la domanda da inviare all’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 22 agosto del 2022. Questa consentirà agli over 75 di non corrispondere alcun canone RAI che riguarda il secondo semestre del 2022.

Tuttavia per potervi accedere occorre che la richiesta sia fatta per la prima volta. Inoltre che siano stati compiuti i 75 anni di età nel periodo che va dal 1 febbraio al 31 luglio del 2022.

Questo è dovuto alla necessità che siano stati compiuti i 75 anni entro l’ultimo 31 gennaio.

Per contro gli ultra 75enni che hanno già inoltrato la domanda di esonero, con i requisiti richiesti, non sono obbligati a inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva più recente.

Chi può non pagare il canone TV?

Oltre agli over 75, alcune categorie possono presentare domanda, per essere esonerati dal corrispondere il canone TV. Si tratta di quella parte di popolazione che per scelta ì in casa non ha alcun apparecchio televisivo. Nonostante questa condizione occorre presentare una specifica dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate.