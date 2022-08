Sanna Marin video scandalo: ultimi aggiornamenti

Sanna Marin è la premier finlandese ed ha attirato a sé un polverone mediatico dopo che un video che la ritrae a un party privato è stato condiviso sul web.

La premier della Finlandia è stata travolta ancora una volta dalle critiche degli oppositori che ne chiedono le dimissioni. Il video diventato virale in pochissimo tempo ha fatto il giro di tutti i giornali internazionali. L’ombra di un altro stato aleggia intorno a questa vicenda.

Sanna Marin e il video finito in rete

Sanna Marin è una donna di 36 anni che è riuscita a farsi strada da sola in un mondo, quello della politica, in cui destreggiarsi per le donne è ancora complicato e questo a livello mondiale. La premier della Finlandia è crescita senza l’appoggio di un padre che è andato via quando era piccolissima. Nonostante ciò la famiglia ha continuato il suo percorso e la madre ha ritrovato il sorriso accanto ad una compagna.

La politica socialdemocratica ha spesso affermato di essere cresciuta in una famiglia arcobaleno e felice. Nel 2006, a soli 21 anni, si è iscritta, entrando dalla porta di sinistra, al partito social democratico. Nel 2010 ne è diventata vicepresidente e l’approvazione dei sostenitori è andata via via aumentando. A 28 anni è diventata sindaca, a 29 anni deputata in parlamento, a 33 anni è diventata ministra dei trasporti e delle comunicazioni.

L’anno seguente, nel 2019, a soli 34 anni è divenuta capo del governo. Uno straordinario percorso ottenuto con l’appoggio del popolo che però ha attirato a se numerose critiche da parte degli oppositori. Il fatto che Sanna Marin fosse giovane e donna, come riportano i giornali finlandesi, ha sollevato indiscrezioni sulla sua posizione morale ma anche sulle competenze specifiche e sui comportamenti ritenuti troppo giovanili ma la realtà è che la sua nomina è stata una rivoluzione. Il sistema ormai radicato nel profondo è stato sbaragliato dalla voglia di idee giovani e che diano slancio al paese.

La premier, Sanna Marin, ha ricevuto critiche e bacchettate per aver ballato in discoteca o avuto comportamenti ritenuti non idonei ad un capo di governo. Nella giornata del 18 Agosto è esploso un polverone mediatico mondiale dopo che è stato pubblicato un video che la ritrae ad un party privato con personaggi famosi.

Aggiornamenti sul caso

Sanna Marin si è trovata a gestire una situazione scomoda dopo che il video di una festa, che doveva rimanere privato, è diventato pubblico. Il partito socialdemocratico la sostiene e afferma che una donna di 36 anni, seppur premier, ha la libertà di poter vivere la sua vita e sostengono che non stesse facendo nulla di male se non divertirsi.

L’opposizione accusa il capo del governo di non dare il buon esempio e si è anche sollevata l’ombra dell’uso di cocaina. Lei però ha prontamente dichiarato di aver bevuto, ballato e cantato ma di non aver fatto uso di droga.

I giornali finlandesi hanno anche ipotizzato che dietro alla pubblicazione di questo video privato ci sia la mano degli hacker russi. Marin ha preso una netta posizione contro Putin e, secondo alcuni giornali, questo potrebbe aver scatenato una reazione della Russia. Queste, però, sono soltanto indiscrezioni che non hanno una base o fonti certe.