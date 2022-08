“Pensione sotto i mille euro”, sei rovinato se hai compiuto questa età: l’INPS ti fa fare la fame

Ecco che vi sveliamo quali sono quelle categorie di cittadini italiani condannate a ricevere meno di mille euro di pensione al mese.

Quali sono i migliori e i peggiori sistemi pensionistici del mondo

Milioni di persone vanno in pensione ogni anno nei diversi paesi del mondo e iniziano a percepire entrate dai diversi sistemi pensionistici di ogni nazione. Qual è il miglior sistema pensionistico del mondo? In questo articolo, analizziamo i migliori e peggiori sistemi pensionistici del mondo e poi vi riveliamo quali sono le categorie di cittadini destinate a ricevere meno di mille euro.

Sebbene sia difficile fare una perfetta analisi comparativa, Mercer e l’Istituto CFA classificano i sistemi pensionistici secondo tre blocchi, ai quali viene assegnato un punteggio e poi li sommano tutti per ottenere la valutazione complessiva.

Si tratta di:

Adeguatezza: il livello di reddito di base, nonché la progettazione del sistema pensionistico privato di una regione;

Sostenibilità: l'età pensionabile dello Stato, il livello dei finanziamenti pubblici anticipati e il livello del debito pubblico;

Integrità: regolamenti e governance in atto per proteggere i membri del piano.

Queste tre misure sono state utilizzate per classificare il sistema pensionistico di 43 diversi Paesi, che rappresentano oltre il 65% della popolazione mondiale. Secondo questi criteri, lo studio classifica questi Paesi in 7 gruppi (dal migliore al peggiore).

Pertanto, nella classifica dei Paesi con i migliori e peggiori sistemi pensionistici, al primo posto ci sarebbe il sistema islandese, occupando un posto di rilievo nei tre blocchi analizzati.

All’estremità opposta dello spettro, invece, ci sarebbero le Filippine, l’Argentina e la Thailandia, che hanno ottenuto il punteggio più basso nella classifica. L’Italia, invece, si trova al 32esimo posto.

A proposito del sistema pensionistico italiano, ecco quali sono le categorie di cittadini che non avrebbero diritto a più di mille euro di pensione al mese.

Ecco chi prenderà sotto i mille euro di pensione

Non tutti lo sanno, ma alcuni cittadini sono condannati a non ricevere più di 1000 euro di pensione al mese. Stiamo parlando di un ammontare massimo, perché alcuni potrebbero aver diritto a molto meno.

Di quali categorie di italiani parliamo? Purtroppo dei giovani che andranno in pensione soltanto a 71 anni, secondo le misure del Governo attuali.

Sebbene questi italiani abbiano versato contributi per più di 35 anni, potrebbero non ricevere la pensione che meritano, anche nel caso in cui vadano in pensione in anticipo.

In quel caso, infatti, rinuncerebbero a una quota che potrebbe far comodo a molti anziani.

