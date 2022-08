Pane vecchio, sciacqualo e mettilo in forno prima di buttarlo: lo fanno tutti i panettieri

Sebbene una quantità eccessiva di farinacei non faccia bene a nessuno, gli esperti affermano che non è necessario rinunciare al pane per motivi di salute o di dieta.

Ci sono cose da fare o da non fare, per scegliere al meglio il proprio pane e come averlo sempre fresco, anche se del giorno prima.

Come scegliere un pane più sano

I carboidrati sono la principale fonte di energia per l’organismo, in particolare per il cervello. Il pane è anche una fonte di nutrienti importanti, come fibre, ferro e vitamine del gruppo B, a seconda della varietà scelta. Sia i pani integrali che quelli arricchiti hanno un numero straordinario di qualità meravigliose. In base alle più recenti raccomandazioni della dietologia, almeno la metà dei cereali che consumiamo dovrebbe essere costituita da cereali integrali, non raffinati, per aumentare il contenuto di fibre nella nostra dieta. Il pane integrale è un modo semplice e conveniente per raggiungere questo obiettivo. Per scoprire cosa c’è veramente in un pane etichettato come “cereali integrali”, occorre guardare l’elenco degli ingredienti. Il primo ingrediente dovrebbe essere la “farina integrale” dovrebbe essere riportata come il primo ingrediente sulla lista dei prodotti che lo compongono. Se dice solo “farina di frumento”, questo sta a significare che è prodotta con il grano raffinato con fibre più basse. Fa parte di un ricordo antico la necessità di non sprecare il pane. Per questo motivo ogni volta che abbiamo del pane in eccesso come del pane secco, possiamo rivolgerci ad una moltitudine di ricette anti-spreco, e trovare il modo di impiegarlo e non gettarlo via.