Nastro adesivo sulla serratura, sta capitando a tanti in questo periodo: chiama subito la polizia | Muoviti

Moltissimi ladri preferiscono le ore diurne per operare un’effrazione, prendendo di mira la serratura delle nostre abitazioni quando sono sicuri che in casa non ci sia nessuno.

Sapere quando avvengono per lo più i furti è un’informazione importante.

Prevenire le effrazioni in casa

Per far luce su come prevenire un’irruzione, e prevenire i furti con scasso occorre pensare ai possibili sistemi di sicurezza domestica e allarmi. Dobbiamo cercare di comprendere il comportamento, le motivazioni e gli schemi dietro i furti con scasso, questo può aiutarti a capire come prevenire facilmente il verificarsi di effrazioni.

Mentre l’oscurità tende a causare sentimenti di apprensione, in massima parte i ladri preferiscono in realtà irrompere durante il giorno, quando sono certi che la casa sia vuota.

Di conseguenza le effrazioni in casa sono più comuni nelle ore diurne. Ma oltre a questo c’è un altro motivo: la maggior parte delle persone è al lavoro e i bambini sono a scuola.

Più furti nei mesi estivi che nei mesi invernali