“Ma si è bevuto il cervello?”, Totti senza freni: il regalo a Noemi vale un occhio della testa

Anche questa volta Francesco Totti non ha badato a spese. L’ex Capitano della Roma avrebbe fatto alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, un regalo fin troppo costoso. Il prezzo è davvero esagerato, non immaginerete mai: scopriamo quanto ha speso per lei.

La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti si da sempre più seria. I due stanno facendo di tutto per mantenere il loro rapporto lontano dai riflettori, ma la verità viene sempre a galla. Nelle scorse ore, un’indiscrezione bomba ha lasciato tutti a bocca aperta. Come saprete, l’ex Capitano della Roma è sempre stato un uomo molto generoso con le sue donne, infatti, anche quando era solamente fidanzato con Ilary Blasi, le ha sempre fatto dei regali molto costosi.

Ora che ha intrapreso una relazione con Noemi, sembra non essere affatto cambiato. Secondo le ultime indiscrezioni, Francesco Totti avrebbe spesso migliaia di euro per lei. Sapete cosa le ha regalato? Non immaginerete mai: scopriamo di più.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: un amore sempre più forte

Ormai non si parla d’altro, Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi sono i protagonisti indiscussi dell’estate 2022. Mentre la conduttrice si gode le sue vacanze lontana da Roma, l’ex giocatore sta vivendo la sua storia d’amore con la sua nuova fiamma.

I due sembrano sempre più vicini, addirittura, lui avrebbe fatto un regalo davvero costoso alla bellissima Noemi. Ha speso tantissimi soldi per lei, non immaginerete mai di cosa si tratta, rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

Il regalo a Noemi Bocchi: cos’è e quanto costa

Francesco Totti e Noemi Bocchi, non smettono di attirare l’attenzione dei gossip. I due sono sempre circondati da paparazzi e persone curiose che li disturbano. Proprio per questo, lui avrebbe deciso di regalarle un bodyguard.

Un regalo bizzarro, ma necessario dopo tutto il caos mediatico che si è scagliato su di loro. Sapete quanto avrebbe spesso l’ex marito di Ilary Blasi? Secondo alcune ricerche sul web, Totti avrebbe sborsato dai 3 mila ai 5 mila euro per un solo mese di guardia del corpo. Ma può anche variare e arrivare anche a 15 mila euro.

Un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato, ma l’ex Capitano ha creduto fosse fondamentale proteggere Noemi anche a costo di sborsare un bel po’ di denaro, senza badare a spese. Sicuramente è un regalo dal valore importante, ma questo gesto ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti, sul web, un utente ha scritto: “Totti che regala un bodyguard a Noemi.. Ma si è bevuto il cervello?”. Insomma, le polemiche non sono mancate.