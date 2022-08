Gelati, i migliori marchi al supermercato: metti solo questi nel carrello | ZERO pesticidi

Pesticidi nei gelati: ecco i migliori marchi di prodotti alimentari da acquistare secondo la rilevazione di Altroconsumo. Metti solo questi marchi nel carrello.

Alcune rilevazioni compiute da parte di Altroconsumo hanno messo in evidenza che nei gelati lavorati industrialmente ci sono delle tracce di pesticidi. Capita che la produzione industriale durante il ciclo di lavorazione dei prodotti alimentari compia errori ed imprevisti che possono comportare danni alla salute dei consumatori che acquistano il prodotto finale.

Nei prodotti che mettiamo nel carrello della spesa possono contenere accidentalmente tracce di sostanze esterne e potenzialmente nocive per la salute umana. Ma come ci finiscono i pesticidi nel gelato? Quali sono i rischi per la salute dell’uomo? Scopriamo in questa guida di Letto Quotidiano quali sono i migliori marchi di gelato da acquistare secondo Altroconsumo.

Gelato con ossido di etilene: continua l’allarme

Come riporta un articolo di Greenme.it, l’allerta sull’ossido di etilene rinvenuto nel gelato industriale non si arresta. Tutto è partito dalla presenza dei semi di sesamo nel gelato, ma sul territorio francese sono stati segnalati altri prodotti, tra cui stecchi, semifreddi e coppette gelato.

L’allarme è partito a fine anno 2020, ma ha coinvolto nel tempo anche lo zenzero e altre spezie contaminate dall’ossido di etilene. In Francia oltre settemila referenze alimentari presentano alti livelli di questo pesticida mutageno, cancerogeno e tossico.

Ad essere richiamati sono i gelati in vaschetta, stecchi, coppette, semifreddi e sorbetti, in particolare i prodotti dei brand Laitière, Adélie, Extrême, Twix, Smarties, ma anche prodotti di marchio commerciale come Auchan, Carrefour, Leclerc. La Direzione francese per la repressione delle frodi (DGCCRF) ha segnalato la presenza della farina di semi di carruba (E410) e della gomma di guar (E412).

La farina di semi di carrube, o carruba, è un additivo alimentare naturale utilizzato come stabilizzatore, addensante e gelificante negli alimenti. Nell’industria del gelato la carruba è un additivo utilizzato e noto per le sue caratteristiche stabilizzanti. Consente di creare una texture cremosa ed inibisce la formazione di cristalli di ghiaccio.

La gomma di guar è un additivo alimentare che ha la capacità di assorbire acqua formando un gel e di stabilizzare ed emulsionare prodotti industriali e alimenti.

Gelati con i pesticidi: ecco i migliori marchi

La rivista Altroconsumo ha stilato delle classifiche di qualità in ambito alimentare, prendendo in disamina diverse referenze. La disamina è stata svolta su 145 marche diverse presenti sul mercato e commercializzate in negozi, supermercati e discount.

Cosa è emerso? Tra i migliori brand da acquistare e da mettere nel carrello ci sono i mini gelati Mini Cono alla panna Conad, che ha un costo di 0,25 centesimi di euro per unità. Ottimi prodotti da acquistare sono i Mini Cono Esselunga, il biscotto “Pan di Stelle” Sammontana ed il Sorbetto ai frutti di bosco Carrefour.