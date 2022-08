“Un lutto enorme”, Ambra Angiolini a cuore aperto: il vero motivo dell’addio a Renga

Dolore tremendo quello provato dalla famosissima Ambra Angiolini, un lutto che l’ha condizionata per molto tempo portandola in una quotidianità grigia ed estremamente drammatica. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta realmente e soprattutto a quando risale questa sua tragica esperienza.

In questi ultimi mesi si è parlato molto della famosa attrice e conduttrice italiana, chiacchiericci e tremende verità che coinvolgono particolarmente la sua vita privata ed ovviamente sentimentale. Per chi non lo sapesse qualche mese fa appunto la donata dovuto affrontare un periodo particolarmente difficile della sua vita dal momento che l’uomo, che da lei veniva considerato come sua dolce metà, ha deciso di prendere le distanze. Ad incrementare il suo dolore ovviamente sono le innumerevoli voci sui presunti tradimenti di lui. Stiamo indubbiamente parlando del noto allenatore Massimiliano Allegri, il quale ha condiviso con l’attrice la sua quotidianità per molto tempo.

Attualmente però la loro storia d’amore sembra ormai acqua passata dal momento che il noto allenatore ah deciso di voltare pagina intraprendendo una nuova storia sentimentale con un’altra donna. Ovviamente l’intera situazione ha recato un forte dolore alla donna, la quale per diverso tempo si è sentita rinchiusa in un tunnel buio.

In pochi però sanno cosa realmente ha superato e per questo motivo è bene fare chiarezza. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e come ha affrontato l’intera situazione.

Ambra Angiolini ed il lutto insopportabile con cui ha dovuto fare i conti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni la donna si è ritrovata in una situazione del tutto singolare che l’ha messa particolarmente alla prova. Per chi non lo sapesse lei in passato non è stata legata sentimentalmente solo a lui, lei infatti ha trascorso diversi anni della sua vita assieme ad un uomo molto importante per lei, ovvero il padre dei suoi figli. Stiamo indubbiamente parlando del noto cantane Francesco Renga, dal quale si è allontanato ormai diversi anni fa dopo aver condiviso innumerevoli momenti di gioia. La donna appunto ha confessato che il suo unico rimpianto è proprio aver perso il padre dei suoi figli.

Il loro allontanamento le ha fatto provare un dolore atroce che l’ha perfino spinta in depressione. Lei stessa ha raccontato ciò che è accaduto durante un’intervista a Vanity Fair, definendo la sensazione provata, descrivendola appunto come un lutto.

“La verità? Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella sono dovuta risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione”