Kate Middleton, lacrime a non finire a Windsor: piangono tutti per il principino George

Kate Middleton ha il cuore spezzato. Lacrime senza fine a palazzo reale. Tutti piangono per il principino George. Ecco che cosa gli è successo.

Kate non può pensarci, il suo cuore è distrutto. La triste notizia ha devastato la sua vita. Povero principino George, che tristezza!

Kate Middleton è disperata

Sempre bella, sorridente e dolce, Kate Middleton è tra le nobildonne più amate del Regno Unito. Apprezzata non soltanto dai sudditi inglesi ma in tutto il mondo, la moglie del principe William è una perfetta reale. Pur non avendo nobili origini, il sangue blu lo ha conquistato grazie alla sua spontaneità e al suo adorabile carattere.

Lei che viene considerata come l’erede di Lady Diana, è da tutti definita “la nuova principessa del popolo”. Proprio la duchessa di Cambridge si ritrova oggi a fare i conti con un dramma che riguarda il suo primogenito, il principino George.

Kate è una mamma attenta e premurosa per i suoi tre figli: George, futuro erede al trono d’Inghilterra, Charlotte e Louis. La duchessa darebbe la sua vita per loro. Che cosa è accaduto al suo primogenito? Tutti sono in lacrime e il popolo inglese è senza parole.

Tutti in lacrime per il principino George

Il primogenito della coppia reale composta da Kate e William, è al centro dell’attenzione. Tutti sono in lacrime per lui, per il piccolo George. Ad avere il cuore spezzato è soprattutto però mamma Kate. Che cosa sta succedendo al futuro re?

I Cambridge, come sapranno i ben informati, tra da pochissimo, insieme ai loro tre figli, si trasferiranno da Kensington Palace ad Adelaide Cottage, nella tenuta di Windsor a pochi passi dall’abitazione, che ormai è diventata la sede ufficiale, della Regina Elisabetta.

La scelta di William e Kate di cambiare dimora, dipende in gran parte dalla necessità di assistere la Regina Elisabetta e di aiutarla nei suoi doveri istituzionali. Con questo trasferimento, i piccoli di casa dovranno adattarsi a una nuova vita e soprattutto iniziare a frequentare una nuova scuola.

Fino ad ora, George e Charlotte sono stati studenti della Thomas’s School di Battersea, mentre il piccolo di casa, il principe Louis, ha frequentato la scuola materna Willcocks Nursery School di Londra. Adesso che si trasferiranno nel Berkshire, ad Adelaide Cottage, il futuro erede al trono d’Inghilterra frequenterà la prestigiosa Lambrook school.

La duchessa in lacrime: tutta colpa di William

Dove sta il problema vi starete chiedendo? Perché Kate è disperata? Il principe William è il responsabile questo dramma. Istituto tra i più rinomati del Regno Unito, la Lambrook è un collegio che dà disponibilità ai suoi studenti di poter alloggiare all’interno della struttura.

Il nipote prediletto della Regina Elisabetta vuole che anche il futuro re inglese, proprio come è accaduto per lui, suo fratello, suo padre e prima di loro anche per il nonno, il duca Filippo di Edimburgo, sia ospite del collegio. Mamma Kate dovrà dunque dire addio al piccolo di casa che potrebbe, tutto è ancora in forse, lasciare la casa familiare per alloggiare nella scuola e iniziare a convivere con altri alunni del prestigioso istituto.

La Lambrook School nel Berkshire, è una scuola costosissima: Kate e William per tenere lì George dovranno sborsare ben 7.000 sterline a trimestre. Kate è devastata, non vuole separarsi dal suo primogenito. L’unica nota positiva? La scuola è vicinissima ad Adelaide Cottage per cui Kate potrà andare a trovare il piccolo ogni volta che desidera.