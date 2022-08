Incendio a Pantelleria: preoccupazione e case evacuate

By

Si è scatenato un importante incendio a Pantelleria nella prima serata di oggi 17 Agosto. Uno scenario che ha scatenato paura e preoccupazione.

Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato un simile disastro nonostante in tutta la Sicilia siano stati diramati comunicati di allerta. Gli eccessivi picchi di caldo hanno messo in allerta gli esperti soprattutto per la grande probabilità del propagarsi di incendi. È stato necessario evacuare i residenti e tra cui anche volti celebri che vivono o possiedono residenze estive sull’isola.

Incendio a Pantelleria

Un importante incendio a Pantelleria, che sembra essere partito però da due roghi differenti, ha messo in ginocchio la località turistica. Un oasi naturale verde e rigogliosa che ha subito un colpo duro.

Nelle scorse ore le fiamme hanno letteralmente inghiottito le colline e la vegetazione ridente dell’isola. Le fiamme hanno raggiunto l’abitato e i vigili del fuoco sono stati costretti a isolare la zona.

La siccità e le temperature elevate hanno scatenato il putiferio e i danni, nonostante non siano stati ancora calcolati, sono inestimabili. Molte le ville che sono state abbandonate dai proprietari in fretta e furia e tra questi volti importanti del mondo dello spettacolo.

Evacauate abitazioni

Lo scenario che si è sviluppato in pochissimo tempo ha lasciato sgomenti tutti quanti. Le case sono state raggiunte velocemente ed è stato necessario evacuare.

Tra gli evacuati Giorgio Armani, Marco Tardelli e Myrta Merlino. Il grande stilista, come riportato da Il Corriere della Sera, aveva ospiti a casa e stava svolgendo una cena.

Il fumo è diventato sempre più denso e Giorgio, come ha riferito la giornalista presente, era molto preoccupato. In dieci minuti si è sviluppato il finimondo. Le colline sono state inghiottite dalle fiamme e la vegetazione spazzata via.

L’incendio a Pantelleria ha distrutto un eco sistema ben definito e ricco di macchia mediterranea. La Sicilia è una delle zone più a rischio in questi giorni e sono stati diramati diversi comunicati di allerta.

Le temperature con picchi di oltre 45° unite al vento stanno creando molta preoccupazione negli esperti. Un quadro che facilita il propagarsi delle fiamme e che sta mettendo in ginocchio uno dei posti più incontaminati del nostro paese.

Il governatore siciliano ha condiviso un post sui social dove ha aggiornato sulla situazione e ringraziato vigili del fuoco e volontari. Ha specificato, però, che l’incendio a Pantelleria sembra essere stato dalle prime verifiche di origine dolosa. Lo stesso governatore ha chiesto poi che, chiunque avesse informazioni o sapesse qualcosa, parli per il bene dell’isola e dell’Italia.