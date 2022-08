“Costa solo 79 centesimi”, è corsa all’acquisto: mai viste file del genere all’Eurospin

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari non si ferma, una situazione che sta diventando insostenibile per molte famiglie italiane che sono alla ricerca deo migliori sconti in tutti i supermercati. Ma Eurospin ha sorpreso tutti con un’offerta clamorosa: scopriamo di più.

Eurospin, è senza dubbio uno tra i migliori discount in tutta Italia. Ben fornito, qualità ottima e prezzi accessibile a tutte le famiglie che vogliono spendere meno senza mai rinunciare alla qualità. I prezzi sono vantaggiosi rispetto ad altri supermercati, proprio per questo ha una clientela super vasta.

L’azienda italiana si preoccupa sempre più dell’esigenza dei propri consumatori e a causa dell’aumento dei prezzi di questo ultimo periodo, Eurospin ha deciso di abbassare ancora una volta i costi dei suo prodotti. Un’opportunità a cui nessuno vuole rinunciare, infatti, le code alle casse sono davvero infinite: scopriamo di più.

Prezzi troppo alti: famiglie in difficoltà

L’aumento dei prezzi sui prodotti alimentari continua a far discutere e a far infuriare milioni di famiglie italiane. In questi ultimi mesi, in Toscana l’inflazione ha registrato +6,8%, un aumento davvero sconcertante.

Secondo l’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU): “la situazione sta diventando insostenibile per molte famiglie”. Una stima ha rivelato che 9 prodotti su 10 costano di più rispetto allo scorso anno, addirittura, in pochissimo tempo diversi prodotti sono aumentati del 40%.

Gli alimenti che hanno avuto un cambiamento drammatico sul prezzo sono soprattutto l’olio di girasole (+118%), l’olio d’oliva (+ 53%), farina (+50%), pollo (+ 16,1%), il manzo (+17,8%) e agnello (+18%). Proprio per questo Eurospin ha cercato di dare un aiuto notevole alle famiglie italiane, scontando il prodotto più consumato da tutti noi: scopriamo di più.

L’alimento che costa 79 centesimi: un’offerta che non puoi perdere

Eurospin è stato classificato tra i discount più economici, inoltre, la qualità è sempre ottima. In particolare, ha messo in offerta uno degli alimenti più acquistati dalle famiglie italiane, ovvero, la pasta. Proprio per questo dal 16 al 28 agosto c’è uno sconto incredibile che ha già attirato milioni di clienti.

Nel dettaglio, ogni confezione di pasta di Tre mulino al 100% Grano Italiano acquistata devolverà 10 centesimi a Banco Alimentare “Donare di Gusto” per aiutare le persone in difficoltà. Ogni pacco di pasta da 500 grammi costa solamente 0,79 €.

Qualità ottima ad un prezzo davvero stracciato, infatti, in molti non si sono lasciati sfuggire questa opportunità. Ci sono già file infinite alle casse di persone che hanno colto questa occasione imperdibile. In questo ultimo periodo risparmiare è diventato un compito davvero arduo, ma ancora una volta Eurospin è venuto in nostro soccorso per dare una mano a tutte le famiglie italiane. Un prezzo così conveniente, non si è mai visto prima.