Carne alla salmonella, scatta il richiamo: corri a restituirla in questi famosi supermercati

By

Ecco che vi sveliamo qual è la carne che è stata sequestrata dal Ministero della Salute per la presenza della salmonella. Se l’hai comprata, non la mangiare.

Brutte notizie per i consumatori. La loro salute è a serio rischio. Continuate a leggere per scoprire qual è il prodotto amatissimo dagli italiani, che sfortunatamente è stato ritirato da tutti i supermercati per la presenza della salmonella.

Le nuove misure contro la salmonella

I Paesi europei e non solo ricordano che, soprattutto in estate, devono essere prese precauzioni per evitare intossicazioni alimentari causate dalle alte temperature.

In particolare, quelle causate dai batteri Salmonella, fondamentalmente associati all’uso delle uova, come tortillas e maionese, ma anche della carne e del pesce. Secondo gli ultimi dati, dall’inizio del 2022 sono stati registrati numerosi focolai per questo motivo, con un un alto numero di persone colpite e di ricoveri ospedalieri.

Le infezioni segnalate più frequentemente si sono verificate negli esercizi di ristorazione, anche se altri tre sono stati segnalati anche nelle case private. Gli alimenti coinvolti sono stati quasi esclusivamente quelli a base di uova, sia cotti durante la loro preparazione (tortillas, ecc.) sia consumati crudi (maionese o dolci senza cottura), di carne e di pesce.

Queste infezioni da avvelenamento possono essere evitate con adeguate misure igieniche, come ricorda il Ministero della Salute. La salmonellosi è un’infezione causata dal batterio Salmonella, presente occasionalmente nei gusci delle uova e in altri alimenti.

I sintomi abituali sono mal di testa, febbre, diarrea, dolore addominale, nausea e talvolta vomito, che compaiono tra le 6 e le 72 ore dopo il consumo. Il disagio dura dai 4 ai 7 giorni e le persone di solito guariscono senza un trattamento specifico.

Tuttavia, in alcuni casi la malattia può passare dall’intestino a qualsiasi parte del corpo attraverso il flusso sanguigno, diventando una condizione grave che in alcuni casi richiede il ricovero in ospedale e, in situazioni estreme, può anche causare la morte.

Di recente, è stato sequestrato un prodotto dai supermercati italiani, proprio per la presenza del batterio della Salmonella. Continuate a leggere per scoprire di quale si tratta.

Ecco qual è il prodotto ritirato

Nelle ultime settimane stanno preoccupando i frequenti ritiri di prodotti confezionati all’interno dei supermercati italiani.

L’ultimo alimento a essere stato ritirato dal Ministero sono i VCV hamburger di vitello da 200 grammi di Casa Vercelli.

Le ragioni del ritiro sono la presenza della salmonella. Il lotto ritirato, in particolare, è quello numero 1304741.

La scadenza è quella del 14 agosto 2022. Nel caso in cui aveste comprato questo prodotto con l’obiettivo di congelarlo, ad esempio, vi invitiamo a privarvene il prima possibile.

E voi lo sapevate che la salmonella può nascondersi anche negli hamburger che mangiamo quotidianamente? Fatecelo sapere!