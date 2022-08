Metti la sveglia sul telefono prima di andare a letto? Smetti subito: è un gravissimo errore

I campi elettromagnetici di WiFi e Bluetooth possono influire sul sonno e contribuire all’insonnia interrompendo il sistema nervoso e danneggiando le cellule.

I campi elettromagnetici sono il motivo per cui gli assistenti di volo ci dicono sempre di spegnere i telefoni durante i viaggi aerei. Questo perché possono interferire con i sistemi di navigazione.

Detto questo, si consiglia di spegnere i dispositivi che emettono campi elettromagnetici in casa durante la notte, in particolare quelli nelle camere da letto come smartphone, tablet e router, per aiutare a garantire che le radiazioni di basso livello non interferiscano con il sonno.

E se proprio non è possibile meglio provare a tenere il telefono spento o a metterlo in modalità aereo, in modo che i campi elettromagnetici non influiscano sul nostro sonno.