“Fate tutti questo errore”, mai farlo con l’insalata di riso: il segreto di Bruno Barbieri

Lo chef stellato Bruno Barbieri condivide i segreti e spiega quali errori non fare se si vuole preparare un’insalata di riso impeccabile.

Scopriamo come seguire le indicazioni di Bruno Barbieri per are il piatto più cliccato dell’estate.

Insalata di riso: il segreto di Bruno Barbieri

Uno dei piatti preferiti da tanti in estate è l‘insalata di riso, una combinazione di verdure fatte colorate fatte in piccoli pezzi tritate colorate, un pizzico di condimento e del riso bianco.

Di norma l’insalata di riso estiva si prepara con riso bianco, tuttavia può essere fatta anche con riso integrale.

Questa semplice ricetta di insalata di riso può essere preparata in anticipo ed è perfetta come contorno o piatto principale in qualsiasi momento dell’anno.

Quando eravamo bambini, nostra madre preparava l’insalata di riso più semplice ma deliziosa. La cosa divertente è che spesso aveva solo 4 o 5 ingredienti.

Sebbene sia uno dei piatti più diffusi in Italia, amato da molte famiglie in assoluto, sembra però che ci sia un diffuso malcostume nel realizzarlo al meglio.

Lo chef Bruno Barbieri, nella sua pagina Instagram, sottolinea la presenza di 6 errori che le persone possono commettere in maniera involontaria soprattutto a causa della fretta o della scarsa competenza in materia.

Per questo motivo, vediamo come lo chef pentastellato dalla guida Michelin spiega cosa non mescolare per ricreare una squisita insalata di riso estiva.

Gli errori da non fare

Per Barbieri, però, in realtà un errore fondamentale è rappresentato dalla tipologia dello stesso riso scelto per la preparazione.

Ad essere indicati dallo chef sono invece solo alcuni tipi di cereali tra cui il Ribe, il Carnaroli, l’Arborio, il Vialone Nano o il Baldo. Lo chef consiglia in questo caso di non ricorrere ad altre varietà in quanto non si prestano a mantenere intatte le condizioni di cottura e di conservare i chicchi sodi e fragranti fino alla fine.

Per una versione “orientale” da condire in un secondo momento anche con le spezie, in alternativa potrebbero essere indicati il riso Basmati o il riso Venere.

La cottura

Considerate che non state realizzando un risotto, e che pertanto il riso deve essere cotto in quantità abbondante di acqua leggermente salata, attenendosi ai tempi di cottura previsti dalla confezione di ciascun tipo di riso.

Il raffreddamento

Non si dovrebbe assolutamente passare il riso sotto l’acqua corrente per evitare che perda tutto l’amido che servirà per mescolarsi agli altri ingredienti. Inoltre, importantissimo, va sempre fatto raffreddare molto bene in una terrina prima di unirlo agli altri ingredienti.

Inoltre, se non vogliamo cambiare il gusto del riso, meglio non impiegare condimenti pronti, ma preparare le verdure di stagione prima, per aggiungerli in seguito alla ciotola, insieme alle uova ed ad eventuali salumi.

La maionese è assolutamente da escludere lo chef non gradisce e poi il riso diventerebbe eccessivamente colloso. Una alternativa vincente un trito di prezzemolo fresco.

Niente frigo

Tutti noi pensiamo che una volta pronta l’insalata di riso vada in frigorifero…invece come da indicazioni di Bruno Barbieri, per l’insalata di riso, il frigorifero non è contemplato.

Per contro i passaggi prevedono la cottura del riso riso che una volta scolato e raffreddato a temperatura ambiente va condito e lasciato in un luogo fresco della casa.