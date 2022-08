“Contengono parassiti”, occhio a questi amatissimi gelati: intosicchi la famiglia

Notizia particolarmente allarmante quella di oggi, questi amatissimi gelati sono pericolosissimi per la nostra salute, non vanno assolutamente ingeriti. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto perché e da cosa deriva questo allarme.

In questi ultimi giorni purtroppo abbiamo sentito spesso parlare di cibo contaminato ed i motivi in realtà sono ben diversi per ognuno di questi prodotti. Molti, in questi casi, si tratta semplicemente di pura e semplice precauzione appunto per non osare mettere a rischio la salute del consumatore. In altri casi però si tratta di un vero e proprio errore dei produttori nel riprodurre il prodotto. Pochi lo sanno ma orami da diversi anni il cibo che tutti noi portiamo nelle nostre abitazioni ha al suo interno ovviamente degli agenti chimici che consentono ad esempio la conservazione.

Ebbene, questo, seppur è un grande passo proprio per andar contro allo spreco, potrebbe riprodurre dei problemi nel tempo. Questa volta ad esempio i produttori hanno deciso di intervenire prontamente appena venuti a conoscenza del tutto.

È proprio il Ministero ad aver divulgato la notizia, così da poter informare più persone possibili. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto quali sono gli alimenti effettivi che non dobbiamo consumare.

Pericolo per tutta la famiglia, questi gelati che tutti noi amiamo tanto sono da buttare all’istante

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza nelle ultime ore ha iniziato a circolare una notizia riguardo proprio ed un ritiro dei prodotti alimentari. Si tratta appunto di alcune tipologie di gelato confezionato, all’interno del quale potrebbe essere presente una sostante pericolosa per il nostro organismo. Stiamo indubbiamente parlando dell’ossido di etilene. Questi gelati appunto sono pieni di parassiti e proprio per questo motivo non devono essere assolutamente ingeriti. Ma che cosa è l’ossido di etilene? Cerchiamo di fare chiarezza.

Quest’ultimo è composto maggiormente da ossigeno ed è una sostanza molto irritante se esposta all’inalazione e pericolosa se messa a contatto con l’aria. Nonostante questo però viene utilizzato per diversi aspetti nei silos e proprio nei magazzini dove vengono riposti gli alimenti. Questo però viene fatto per vi via di un semplice motivo. Questa sostanza viene utilizzata principalmente per mantenere lontana ogni tipologia di batterio, come ad esempio la salmonella. Questa sostanza è stata ritrovata anche nella farina di carrube, ovvero ciò che viene utilizzato nei gelati per via delle proprietà dolcificanti. Come identificare il gelato contaminato quindi? Vi basterà controllare l’etichetta, sulla quale troverete scritto E410 o sulla gomma di Guar E412 se il prodotto è contaminato.