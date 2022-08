Cattivi odori dal tagliere, ne basta una manciata per disfartene: lo fanno tutti i macellai

Senza dubbio, i taglieri sono gli utensili più usati all’interno della cucina. Ma alla fine del loro utilizzo, occorre disinfettarli e pulirli perfettamente. Come fare per igienizzarli ed eliminare ogni cattivo odore? Ve lo spieghiamo noi, ne basterà una piccola manciata: scopriamo di più.

I taglieri più comuni in commercio sono in legno, in plastica o resina. Ma nessun di questo materiale protegge e non assorbe i pessimi odori. Ma voi conoscete qual è il modo migliore per eliminare gli odori con una buona manutenzione? Non ci crederete mai, ma basterà un ingrediente che abbiamo tutti nelle nostre cucine.

Ogni tagliere è fatto di materiale diverso, proprio per questo esistono metodi diversi per disinfettarli, eliminando ogni odore in maniera naturale e diversa dal solito. Pulirlo perfettamente vuol dire conservare l’oggetto il più tempo possibile, ottimizzando i tempi e gli sforzi. Siete curiosi di scoprire come fare? Non ci crederete mai, ma basta davvero poco: scopriamo di più.

Come pulire i taglieri ? L’infallibile segreto

In commercio, esistono diversi tipi di taglieri, ovvero, in legno, in bamboo in plastica, in resina oppure in marmo. Utilizzarli in modo corretto significa scegliere la tipologia di coltello e alimento. Ciascun utensile richiede un tipo diverso di pulizia per eliminare gli odori, il tutto è basato sul materiale dell’oggetto.

I taglieri si dividono in sintetici e naturali, ovviamente, bisogna far attenzione quando li disinfettiamo, perché assorbono gli odori e i prodotti in maniera completamente diversa. E’ proprio questo il segreto, conosce e avere un occhio di riguardo per il materiale del tagliere. Ma come facciamo a pulirli in modo impeccabile? Non ci crederete mai ma ci occorre un solo ingrediente: scopriamo di più.

L’infallibile rimedio

Per pulire un tagliere in legno bisogna appoggiarlo nel lavandino e sfregare con un po’ di sale grosso, inoltre, occorre aggiungere anche il limone per togliere ogni odore. Infine, lasciare agire e risciacquare con abbondante acqua.

Potrete anche utilizzare un mix di bicarbonato di sodio e acqua. Questa operazione è infallibile. Ma ricordati di asciugare sempre tutto perfettamente per evitare la formazione di batteri dovuti all’umidità.

Invece, per quanto riguarda i taglieri di resina o plastica, basterà strofinare la metà di un limone e utilizzare sempre la pastella con bicarbonato e acqua. L’importante è sempre risciacquare e asciugare. Per gli odori, un’ottima soluzione potrebbe essere un detersivo per piatti al limone.

Ma se andate di fretta e volete ottimizzare ancora di più i tempi, dovrete solamente mettere il tagliere in lavastoviglie con un semplice e normale lavaggio. In questo modo risparmierete, tempo e denaro. Come avete visto ci sono tantissime soluzioni e voi quale avete scelto? Fatecelo sapere.