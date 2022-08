Bimbo ferito da un proiettile a Brescia: il piccolo è fuori pericolo

By

Il bimbo ferito da un proiettile a Corte Franca, nel Bresciano, è ora fuori pericolo. Sono emerse nuove testimonianze e nuovi dettagli nel corso delle indagini.

Le condizioni del piccolo colpito dal proiettile ricoverato e, successivamente, operato d’urgenza sono migliorate. Una meravigliosa notizia che ha dato un po’ di luce ad una vicenda che ancora non è stata del tutto sviscerata. Sono anche stati presi provvedimenti nei confronti della guardia giurata che ha esploso i colpi. Di seguito le informazioni raccolte nel corso delle indagini svolte.

Bimbo ferito, ora è fuori pericolo

Il bimbo ferito da un proiettile a Ferragosto a Corte Franca, mentre si trovava sul balcone di casa, è fuori pericolo. Una notizia che ha rallegrato gli animi dato che le sue condizioni erano apparse, inizialmente,disperate.

Il colpo è stato esploso da una guardia giurata che, come appurato dagli inquirenti, stava sparando al cartello stradale insieme ad altre due persone. Una sorta di gioco finito quasi in tragedia che poteva costare la vita al bambino.

Secondo le testimonianze rilasciate dai vicini di casa del piccolo e di altri residenti nella zona i colpi esplosi sono stati numerosi. Subito sono stati scambiati per petardi esplosi per i festeggiamenti del 15 agosto.

Gli inquirenti hanno interrogato la guardia giurata e le persone a lui vicine. Le armi detenute dall’ uomo sono state visionate e sono detenute regolarmente.

Provvedimenti per la guardia giurata

Buone notizie per il bimbo ferito da un proiettile esploso dalla guardia giurata. Il piccolo sta meglio e presto lascerà il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo.

Le forze dell’ordine hanno svolto gli accertamenti nei confronti dell’uomo che ha sparato e dei due giovani che erano con lui. Stando alle ricostruzioni fatte, tutti e tre avrebbero sparato a turno. Una sorta di tiro a segno con bersagli improvvisati che poteva rovinare la vita molte persone.

La guardia giurata è indagata a piede libero per lesioni gravissime. I due ragazzi dovranno rispondere di danneggiamenti, esplosioni pericolose e porto abusivo di armi. Entrambi sono maggiorenni anche se le prime informazioni trapelate parlavano di minorenni.

La madre della guardia giurata ha affermato che non è mai capitato un episodio simile prima. Ha spiegato di essere rientrata in casa alla sera dopo una giornata di festeggiamenti in famiglia. Niente avrebbe fatto presagire un comportamento simile.

I abitanti del quartiere sono rimasti molto colpiti da questo avvenimento. Hanno rivelato di aver sentito numerosi colpi e per un tempo prolungato. Un rischio davvero elevato che grazie al cielo non è finito in tragedia.