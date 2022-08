“Rimarrai parte di noi”, doloroso addio a casa Bocelli: amava la musica proprio come il suo ‘papà’

Bocelli devastato dal terribile lutto: era l’angelo di casa. Tutta Italia si stringe al suo dolore. Che terribile dramma per il famoso artista italiano.

Che immensa tristezza, il famoso tenore italiano si ritrova a combattere contro un dolore immenso e devastante. Lui se n’è andato per sempre.

Andrea Bocelli in lutto

Il famoso tenore italiano si ritrova a combattere contro un dolore che pesa sul suo cuore come un macigno. Andrea Bocelli è in lutto, è scomparso proprio lui. Tra i talenti più apprezzati non soltanto in Italia ma nel mondo, Andrea Bocelli si può considerare un artista a tutto tondo.

Con la sua voce meravigliosa ha incantato e continua a incantare da anni le orecchie dei suoi tantissimi seguitori. Anche i suoi giovani figli stanno seguendo le sue orme, in particolare Matteo che in più occasioni lo abbiamo visto esibirsi proprio insieme al famoso papà.

Non è però questo un periodo semplice per l’artista italiano. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che devasta la sua vita: lui è morto improvvisamente, che dramma e che dolore per Andrea che ora deve farsi forza e andare avanti senza il suo angioletto.

Lui è morto: il tenore ha il cuore spezzato

Andrea Bocelli a 63 anni si ritrova ad affrontare un lutto che gli sta spezzando il cuore: lui è morto. Stiamo parlando di Chopin, il suo adorato cagnolino. Attraverso il suo profilo Instagram, il famoso tenore italiano ha voluto condividere il suo immenso dolore con i suoi tantissimi seguitori.

Sul famoso social media, ha pubblicato una immagine davvero dolcissima. Su una spiaggia, seduto in riva al mare, Andrea è in compagnia del suo cagnolone che a ben vedere dalla foto sembra quasi che sorrida.

Chopin è stato il migliore amico di Bocelli per ben 11 anni, era lui la sua famiglia: è lui che lo ha accompagnato nei momenti più bui e tristi della sua vita personale ma anche in quelli burrascosi della sua carriera.

Ecco le dolci parole condite da un velo di tristezza, lacrime e commozione che hanno accompagnato il commovente scatto:

“Dopo 11 anni di gioia silenziosa hai lasciato questo mondo pigramente senza lamentarti, in una calda giornata estiva… Hai sempre amato la musica, Chopin. In armonia con il nome che portava valorosamente, mostravi una particolare predilezione per il pianoforte… Questo è per te, eri e rimarrai parte di noi. Un saluto, un sorriso, un pensiero carico di gratitudine e di dolci ricordi”.

Il post del tenore ha emozionato il web. Tantissimi i commenti di cordoglio virtuale. Moltissimi utenti si sono uniti al dolore di Andrea che ora deve farsi forza e andare avanti senza il suo fedele amico a quattro zampe.

Chopin ha rappresentato non un animale ma un amico, per Andrea. Sempre insieme, il cagnolone è stato un ottimo compagno di avventure. La vita però, talvolta, riserva delle brutte sorprese. Ora il meraviglioso cucciolone è pronto ad attraversare il ponte dell’arcobaleno.