“Il regalo più grande”, Carlotta Mantovan ritrova il sorriso: è collega di Frizzi | FOTO

Carlotta Mantovan ritrova il sorriso. La vedova di Fabrizio Frizzi è felice come mai prima d’ora. Beccata proprio in sua compagnia: è collega del suo compianto marito.

Carlotta Mantovan si è lasciata fotografare così, beccata in dolce compagnia. Lo scatto social fa il giro del web e si infiammano gli animi. La vedova di Frizzi ritrova la felicità dopo tempo.

Carlotta Mantovan al settimo cielo

Modella, giornalista, conduttrice televisiva del piccolo schermo, Carlotta Mantovan è un personaggio poliedrico della televisione italiana. Si è fatta conoscere per la sua partecipazione al contest di bellezza Miss Italia 2001, nel quale si classificò al secondo posto con la fascia miss Deborah.

Al tempo la trasmissione era presentata proprio da Fabrizio Frizzi che diventerà poi, in un secondo momento, prima il suo compagno e in seguito su suo marito e padre di sua figlia. Famosa non solo per essere una protagonista amatissima mondo televisivo, Carlotta è balzata agli onori della cronaca grazie al suo matrimonio con il compianto conduttore Fabrizio Frizzi.

I due si sono conosciuti nel 2001 e dal 2002 hanno ufficializzato la loro relazione. Nel 2013 sono diventati genitori di Stella mentre l’anno successivo, nel 2014, hanno coronato il loro sogno d’amore convolando ufficialmente a nozze. Purtroppo la loro felicità si è interrotta troppo velocemente e in maniera brusca.

Nel 2018 il conduttore più amato della televisione italiana, Fabrizio Frizzi, perde la vita a seguito di un’emorragia cerebrale. Da quel momento la vita di Carlotta è andata in frantumi. Dopo anni dalla morte del presentatore, però, la Mantovan ora ha una ragione per andare avanti: beccata in dolce compagnia, è collega di Fabrizio.

La vedova di Fabrizio Frizzi ritrova il sorriso

Carlotta Mantovan non si nasconde più e si mostra sui social sorridente più che mai. Beccata in sua compagnia, è collega del compianto marito Fabrizio Frizzi. Non stiamo parlando di un altro uomo ma niente di meno che di Antonella Clerici.

Carlotta Mantovan e la ex presentatrice de “La prova del cuoco”, sono legate da un’amicizia che perdura da anni. L’Antonellina nazionale era, tra l’altro, una delle amiche più care di Fabrizio Frizzi. Lei, che ai funerali del presentatore della televisione italiana si è mostrata in lacrime e con il cuore spezzato, non è mai riuscita a superare davvero questo lutto che l’ha travolta e che ha sconvolto la sua vita.

Da quando Frizzi è deceduto, Antonella si è legata ancora di più a Carlotta. Le due trascorrono ogni momento libero insieme e le loro figlie, Maelle e Stella, sono migliori amiche e stanno crescendo l’una accanto all’altra.

Proprio nelle scorse ore, la famosa conduttrice di Rai 1, Antonella Clerici, si è mostrata sui social in compagnia di Carlotta. In uno scatto che ha fatto il giro del web, si vedono le due amiche meravigliose, con un sorriso splendido, trascorrere insieme un momento di relax.

Le due protagoniste della televisione italiana hanno deciso di festeggiare il Ferragosto unite. La bella Antonella adora Carlotta, le vuole davvero un grande bene. Questa è didascalia che accompagna lo splendido scatto:

“Come ogni Ferragosto insieme. Ti voglio bene Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono”.

Nonostante Carlotta abbia vissuto un periodo drammatico e traumatico che ancora non è stato superato, la vicinanza di amici come Antonella hanno reso sicuramente la sua vita migliore. In attesa che il suo cuore guarisca e torni a battere per un’altra persona, Carlotta nel frattempo si gode l’amicizia con la Cerici che è una persona per lei meravigliosa.

Tantissimi gli utenti che hanno espresso commenti postivi e mandato messaggi bellissimi alle due amiche. Tra chi dice che è bellissimo vederle insieme e chi scrive che la loro amicizia è un grande regalo, la coppia di amiche conquista.