Eurospin, code infinite alle casse: stanno correndo tutti a comprarlo | Costa solo 9,99€

La famosa catena Eurospin ci sorprende nuovamente con dei prezzi davvero stracciati, il prodotto in offerta solo per questa estate ha generato delle code interminabili alle casse. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta e come sarà possibile acquistarlo.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare solo ed esclusivamente di una quantità innumerevole di prodotti che hanno subito un rincaro prezzi davvero esorbitante. Poter vivere tranquillamente sembra ormai diventato un utopia dal momento che, con i bassi stipendi che attualmente in media si percepiscono in Italia risulta davvero complicato portare avanti una famiglia senza ovviamente saltare le spese necessarie.

Si cerca in tutti i modi di risparmiare, per quanto questo possa essere possibile. Proprio per questo motivo infatti, l’offerta appena lanciata dalla nota catena ha letteralmente fatto impazzire chiunque dal momento che offre un prodotto estremamente utile di questi tempi e soprattutto incredibilmente economico.

Il rapporto qualità prezzo vi sorprenderà senza dubbi. Già in diverse occasioni la catena ha deciso di stupire i suoi clienti con dei prezzi davvero bassi per poter rendere possibile a tutto l’acquisto dei beni necessari. Questa volta però si è letteralmente superata. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto dove si può acquistare e quali sono le sue caratteristiche.

Eurospin, l’offerta dell’estate è disarmante, a soli 9,99€: di che cosa si tratta e dove si acquista

La famosa catena si occupa ormai da anni di andare incontro alle esigenze di tutta la sua clientela e per questo motivo infatti tende a vendere beni di prima necessità avvicinandosi però anche al mondo del giardinaggio e della casa. Questa volta però nulla si riconduce a questo poiché il prodotto attualmente in offerta è utile principalmente in estate proprio per via delle alte temperature. Stiamo indubbiamente parlando della borsa frigo. Vediamone quindi le caratteristiche.

Quest’ultima si presenta in ben due colorazioni, è a tracolla ed ha la capacità di contenere ben 10 litri. Ha l’apertura a cerniera ed ovviamente è regolabile. Questa è la sua misura: 17-20×17-20×30 cm. Si presenta in ben due colorazioni, ovvero azzurra con la cerniera rossa e blu con la cerniera gialla. Entrambe ovviamente sono vendute a soli 9,99€.

Per chi necessita una capacità più grande però vi è persino la versione più capiente, la quale riesce a contenere ben 3 0 litri. Lo zaino frigo infatti misura 30x20x50 cm.

Quest’ultimo ha la tasca a nascosta ed è ovviamente regolabile. Anch’esso si presenta nelle stesse colorazioni. Quest’ultimo venduto a 16,99€. Entrambi possono essere acquistati direttamente nei punti vendita fisici o semplicemente sul sito Eurospin online facendolo arrivare direttamente a casa vostra.