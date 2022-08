“È rinato l’amore”, scoop Ornella Muti: dopo 40 anni dal tradimento tornano insieme

La famosissima attrice Ornella Muti torna a far parlare di sé lasciando letteralmente tutti senza parole. Dopo anni proprio lei torna al suo fianco riaccendendo così la scintilla. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente, cosa è successo fra i due.

Il suo nome e la sua fama la precedono, negli anni appunto lei ha conquistato tutto il pubblico italiano e non solo proprio grazie alle sue doti artistiche incredibilmente apprezzate da tutti i suoi fan. Con il tempo infatti è riuscita a crearsi un nome, iniziando così a scalare i gradini dl successo della sua carriera. La sua vita professionale ha attirato l’attenzione di praticamente tutti gli italiani e per questo motivo in molti si sono appunto avvicinati persino alla sua vita privata.

In pochi ne sono a conoscenza ma in passato la donna ha attirato gli occhi di tutto su di sé proprio per via di un flirt che ha letteralmente spiazzato chiunque. La sua vita privata, e specialmente sentimentale, è costantemente controllata nei minimi dettagli essendo un personaggio di così grande fama. Per questo motivo infatti ogni suo flirt genere letteralmente il caos.

Nella ultime ore la donna, si è incredibilmente avvicinata ad uno degli uomini più importanti della sua vita, il quale ha appunto giocato un ruolo fondamentale per lei. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta effettivamente e soprattutto cosa è successo realmente fra i due.

Ornella Muti appassionatamente vicina a lui, si riaccende la scintilla: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come ben saprete negli anni la donna è stata la protagonista di innumerevoli chiacchiericci, finendo appunto sulle prime pagine dei giornali di gossip. Dovete però sapere che in passato la donna è stata fortemente legata ad una persona, con la quale poi è perfino convolata a nozze ed ha messo su famiglia. Stiamo indubbiamente parlando di Federico Fachinetti, con il quale ha trascorso ben 8 anni della sua vita.

Dalla loro relazione, durata dal 1988 al 1996, sono nati ben due figli, ovvero Carolina e Andrea. Successivamente però la loro relazione ha iniziato a riscontrare dei problemi ed infatti poi entrambi hanno deciso di allontanarsi prendendo strade completamente diverse. Nonostante questo però sono sempre rimasti in ottimi rapporti, fra i due infatti vi è sempre stata una forte stima ed un forte affetto.

All’epoca però la donna, pare che si sia avvicinata incredibilmente ad uno dei volti più noti di tutta l’Italia, ovvero Celentano. Si parlava appunto di un presunto flirt tra i due, ovviamente mentre entrambi erano felicemente impegnati con i rispettivi compagni. Ad oggi però pare che la donna sia tornata su una via ciò conosciuta. Nelle ultime ore appunto è stata letteralmente beccata dai paparazzi proprio al fianco del suo ex marito Federico Fachinetti. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, fra i due potrebbe esserci nuovamente del romantico.