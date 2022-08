Ciambella salata di Benedetta, moriranno tutti dalla voglia di provarla: sofficissima

Una ciambella salata è facile e veloce da preparare, è una ricetta molto versatile da preparare. Una volta assaggiata la vorranno tutti provare.

Inoltre si possono utilizzare altri formaggi o altri salumi, secondo il gusto personale di ognuno.

Ciambella salata di Benedetta Parodi

Un nuovo appuntamento con i consigli e le ricette tutte casalinghe e alla portata di tutti della bella Benedetta Parodi, la giornalista che ha fatto di una sua passione, la cucina, una scelta professionale.

Quella che segue è una ricetta semplicissima che in più ci consente di svuotare il frigorifero mettendo in tavola un piatto gustoso e molto versatile. Una preparazione perfetta per i giorni festivi, e per rendere più ricco una tavolata per gli ospiti.

Infatti si tratta di prodotti che possono facilmente essere sostituiti come ad esempio il groviera che possiamo sostituire con un formaggio a pasta filante o della mozzarella.

Per la misurazione degli ingredienti useremo un vasetto di yogurt vuoto. Vediamo di seguito gli ingredienti per la preparazione e come fare.

Ingredienti per la ciambella salata

yogurt magro bianco, 1 vasetto

Parmigiano Reggiano grattugiato 1 vasetto

3 vasetti di farina 00

sale q.b.

1 bustina di lievito per torte salate

3 uova a temperatura ambiente

½ vasetto di olio di semi

150 grammi di groviera grattugiato in modo grossolano

100 grammi di prosciutto cotto

burro q.b.

pangrattato q.b

Preparazione

Iniziamo la preparazione mettendo i una ciotola capiente le tre uova a temperatura ambiente, l’olio di semi, lo yogurt, insaporiamo con il sale e iniziamo a lavorare gli alimenti con una frusta a mano.

Quindi proseguiamo unendo nella ciotola piano i 3 vasetti di farina 00, e una bustina di lievito per torte salate setacciati e mescoliamo. Quindi aggiungiamo il vasetto di Parmigiano Reggiano, sempre amalgamando bene gli ingredienti con la frusta.

Una volta amalgamato bene gli ingredienti si prosegue unendo prima

il formaggio groviera appena grattato in modo grossolano e poi il prosciutto cotto che è stato precedentemente tagliato a pezzetti.

Ora dopo aver preso una teglia per la ciambella, proseguiamo imburrando prima la superficie dello stampo che poi spolveriamo , con il pangrattato. Infine continuiamo versando al suo interno il contenuto della ciotola appena lavorato. Livelliamo bene la superficie utilizzando un cucchiaio.

Passiamo alla cottura del ciambellone che lasceremo cuocere in forno già caldo statico per 40 minuti circa, o fino a quando la superficie non sarà bella dorata, con una temperatura di 180°.

Una volta passato il tempo di cottura possiamo togliere dal forno la ciambella salata e servirla così com’è o accompagnata con l’insalate, delle olive e del prosciutto.