Bicchiere d’acqua, milioni di italiani lo stanno mettendo dietro la porta: ti salva la vita

Tra gli stratagemmi che vengono impiegati per scoprire se qualcuno entra in casa nostra, a nostra insaputa c’è il bicchiere d’acqua dietro la porta di entrata.

Scopriamo in cosa consiste questo trucchetto semplice e ingegnoso.

Come sapere se qualcuno entra in casa, con un bicchiere d’acqua

Ti sei mai trovato alla ricerca di un oggetto di valore come un gioiello o un’apparecchiatura elettronica, solo per scoprire che non si trova mai? Ti viene da pensare che potresti averlo smarrito, ma poi di nuovo, dopo aver considerato tutte le possibilità, c’è anche la possibilità che qualcuno sia entrato in casa mentre eri via.

Di solito i ladri esperti quando fanno irruzione in casa tua, lasciano indizi a volte impercettibili e a volte decisamente visibili.

Magari non ce ne siamo accorti finché non è stato troppo tardi. Vediamo di capire come individuare alcuni dei sottili segni che dimostrano come la nostra casa è stata violata o presa di mira.

Le cose a volte sembrano cambiare mentre non siamo in casa, ma non riusciamo a dire esattamente cosa sono. Prendiamo come riferimento alcuni degli indizi a cui dovresti prestare attenzione se vuoi scoprire la semplice verità da solo.

Come sapere se qualcuno ha fatto irruzione in casa tua? Il segno più evidente è che la tua casa è in disordine nel momento in cui torni a casa.

La maggior parte dei ladri che derubano la tua casa sono per contanti, gioielli e altre cose di valore. Quindi innanzitutto è bene controllare i propri oggetti di valore e scoprire se sono spariti.

Tuttavia se siamo convinti che qualcuno abbia manomesso i tuoi effetti personali, bisogna considerare anche gli ex partener ed eventuali membri della famiglia che potrebbero avere degli interessi particolari sui alcuni dei nostri oggetti.

Telecamera di sorveglianza

Il modo migliore per sapere se la tua casa è stata violata è controllare i filmati di videosorveglianza. Ovviamente se hai installato una telecamera di sicurezza, la prova più accurata dell’intrusione si trova li.

Se non hai dubbi che qualcuno sia entrato in casa tua contro la tua volontà, le telecamere di sicurezza ti aiuteranno a identificare con certezza l’intruso. Le telecamere di sicurezza che catturano le invasioni domestiche possono farti scoprire rapidamente chi ha rapinato la tua casa.

Quindi, mentre si è tentati di saltare alla conclusione che gli oggetti sono stati rubati, piuttosto che scomparsi, o presumere che la tua casa sia stata manomessa mentre eri via, l’ansia è molto più facilmente evitabile con le prove video.

Le riprese video ti aiutano anche a capire dove sono i punti deboli della sicurezza e ad adottare misure di sicurezza domestica per prevenire future invasioni domestiche.

Perché mettere un bicchiere d’acqua dietro la porta

Ma se un’apparecchiatura del genere non è presente in casa e non abbiamo ancora intenzione di installarla, ci sono dei trucchi semplici e per nulla costosi in grado di farci comprendere se la nostra abitazione viene visitata a nostra insaputa.

Il dubbio circa le possibili incursioni in casa è facilmente rilevabile con un semplice stratagemma che non ci costa nulla. Posizionando un tappeto dietro la porta con un bicchiere pieno d’acqua al di sopra. Al momento della sua apertura farà rovesciare il bicchiere, bagnando tutto il tappeto.

Ovviamente se torniamo a casa in tempi brevi il tappeto sarà ancora bagnato. Contrariamente se noi impieghiamo dei tempi più lunghi per ritornare alla nostra abitazione considerato il caldo, il tappeto si asciugherà, ma vale la pena scoprire se qualcuno entra in casa nostra a nostra insaputa. E a questo punto prendere provvedimenti cambiando la serratura!