“Riportatelo subito indietro”, Conad: prodotto ritirato d’urgenza | Veleno a tavola

Ecco che vi sveliamo qual è il prodotto Conad che è stato ritirato dagli scaffali perché ritenuto molto pericoloso per la nostra salute.

Continuate a leggere per scoprire se avete acquistato alla Conad questo prodotto che potrebbe danneggiare la vostra salute.

La presenza delle microplastiche nei cibi

La presenza di microplastiche nella diversità alimentare non è solo a problema ambientale, ma piuttosto un problema di salute pubblica riconosciuto da organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ma oggi quale alimento contiene più microplastiche? Quasi sempre siamo a conoscenza di nuovi studi per determinare quale tipo di ambiente sia il più contaminato dalla presenza di microplastiche e la maggioranza concorda sul fatto che sia il mare.

Non c’è niente di strano in questo. Insomma, la maggior parte delle acque reflue finisce por essere scaricata in mare e, nonostante abbia subito già diversi trattamenti di decontaminazione, le microplastiche vi rimangono al loro interno, fine a che non vengono ingerite dalle diverse specie che popolano i nostri mari.

Con ciò, diversi studi compiuti dalle organizzazione dei consumatori e dalle università diversificate e centrali di ricerca mondiali indicano gli alimenti più contaminati.

Il primo è il sale, poi ci sono le cozze e le vongole veraci: sì, si stima che il 70% di questo tipo di molluschi contenga microplastiche nella sua carne. Gamberi e altri crostacei: il 66% dei crostacei contiene microplastiche, nonostante quelli venduti sgusciati tendano ad averne meno.

Il pesce: nonostante gli studi sulla presenza di microplastiche nei pesci siano più complicati da svolgere, è noto che i pesci comuni sulle nostre tavole, come ad esempio le sardine o il merluzzo, possono risentire della presenza di microplastiche intorno al 36,5%.

E poi anche l’acqua e le verdure. Per molto tempo, gli studiosi non hanno ritenuto probabile che le piante potessero essere in grado di assorbire le microplastiche dall’acqua attraverso le loro radici.

Recentemente, invece, si è potuto constatare che le verdure nella nostra dieta, come le mele, le pere, le carote, i broccoli o la lattuga, contengono anche microplastiche.

Ma qual è l’alimento della Conad che è stato rimosso proprio perché si pensa contenta plastica? Continuate a leggere per scoprirlo!

Ecco qual è il prodotto Conad ritirato

Nelle ultime ore, sta circolando la notizia del ritiro di un alimento venduto nei supermercati Conad.

Si tratta dei Wurstel di puro suino, 2×250 grammi prodotti dal marchio Grandi Salumifici Italiani Spa. Il lotto ritirato è quello numero EAN 8003170086661 con scadenza al 20/10/2022.

Il prodotto è stato ritirato per l’eventuale presenza di plastica in piccoli frammenti. Per maggiori delucidazioni, ecco di seguito la scheda pubblicata dal Ministero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

E voi avevate mai comprato questo prodotto? Fatecelo sapere!